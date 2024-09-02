Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент Российской Федерации:

«Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан. Подчеркну: чтобы добиться заметных, позитивных изменений во всех сферах жизни, обеспечить долгосрочное, поступательное развитие России, со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме. Здесь в том числе должны сработать стратегические решения по донастройке налоговой системы. Они призваны сделать ее более справедливой и эффективной. Эти изменения вступят в силу также со следующего года».

Опубликовано: 18 сентября 2024 г.


Читайте также:

Цитата номера
Обращение Президента России Владимира Путина
Владимир Путин: Пик эпидемии еще не пройден
Владимир ПУТИН: «Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем»
Владимир Путин предложил ряд новых инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса
Цитата номера
Владимир Путин провел совещание с главами регионов по вопросам противодействия распространению корон...
Нельзя забегать вперед, но пора подумать и о постепенном выходе из режима ограничений

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.