ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан. Подчеркну: чтобы добиться заметных, позитивных изменений во всех сферах жизни, обеспечить долгосрочное, поступательное развитие России, со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме. Здесь в том числе должны сработать стратегические решения по донастройке налоговой системы. Они призваны сделать ее более справедливой и эффективной. Эти изменения вступят в силу также со следующего года».