Дебют без блеска

Пять месяцев прошло с последней официальной встречи «Чебоксарских ястребов» — поклонники баскетбола в Чувашии соскучились по игре своих любимцев. После тяжелейших предсезонных сборов для обновленной столичной команды наступило время первой проверки. В рамках Кубка С.Н. Тараканова (отборочного этапа к Кубку России) в Ессентуках чебоксарцы померились силами с «Динамо» (Уфа).

В преддверии сезона в стане «ястребов» произошли значительные перемены. Основной костяк игроков сохранился, в клуб пришли Владислав Шадуро, Вадим Федькин, Валентин Рогкустов и Максим Шалонин. Обновился и тренерский штаб коллектива. Диана Шалева сменил Антон Богдан, работающий в роли играющего главного тренера — большая редкость в современном баскетболе. Помогать новому рулевому будет Максим Виноградов.

«Ястребы» с переменным успехом отыграли товарищеские матчи перед основным сезоном. Тренеры получили серьезную пищу для размышлений в преддверии важной встречи с динамовцами из Уфы.

Со стартового свистка на паркете завязалась серьезная борьба. Прошлогодний лидер чебоксарцев Евгений Новоселов сразу напомнил о своих сильных качествах, реализовав первые два броска. «Ястребы» резво бежали в атаку, сражались за мяч на каждом метре паркета. Однако великолепная самоотдача не всегда приводила к нужному результату. Командная игра динамовцев выглядела более целостной, а подопечные Антона Богдана в основном уповали на индивидуальное мастерство. В одном моменте — успешный проход под кольцо, в другом — блестящее попадание с дальней дистанции. Да, чебоксарцы выкладывались на все 100% и имели шансы переломить ход встречи, но уже со старта второй половины матча у «ястребов» не оказалось козырей в рукаве. Конечно, запомнятся шикарный блокшот Ивана Васильева, закрывший сопернику пространство для индивидуального маневра, красочные баскетбольные этюды в исполнении Евгения Новоселова, набравшего 17 очков. В итоге «Чебоксарские ястребы» проиграли уфимскому «Динамо» 48:65.

Сегодня подопечные Антона Богдана проведут второй матч отборочного этапа к Кубку России против «Уникс-2» (Казань).