Человек не справится один

Большую дружную семью Андреевых объединяет незримыми нитями любовь, а еще музыка. «Я всегда думала, что у меня будет много детей. В них и в супруге — мое счастье», — говорит Наталия Алексеевна, хозяйка уютного дома, где находят радость и душевный покой все родные. Муж Роман полностью с ней согласен. Хотя в юности, размышляя о будущем, гипотетически думал о среднестатистической семье с двумя малышами. У этой пары — четыре сына и три дочки.

Первые два сына-погодка родились в середине 90-х. Молодой маме приходилось даже с осуждением сталкиваться: такая молодая, зачем столько — времена-то какие тяжелые. И в беседе я припоминаю, как в это время появился на свет мой ребенок — палаты в роддоме практически пустовали, выбирай, какую хочешь. «У меня всегда было понимание: какая семья без детей, надо рожать!» — говорит Наталия Алексеевна и находит во мне единомышленницу. Только я на это решилась один раз. И уже сейчас, глядя на своего взрослого сына, думаю — насколько я была бы внутренне богаче, если бы было хотя бы трое. Ладно, хоть внуков у меня несколько.

Наталия и Роман создали семью совсем молодыми — ему 20, ей 19. «Он заметил меня сразу. А когда познакомились, я смогла оценить его душевные качества. Увидела, что передо мной — порядочный человек. И щелкнуло-таки! Видимо, судьба», — улыбается моя собеседница. «А вы в нее верите? — спрашиваю я. — Или это все же выбор самого человека?» «Я твердо верю в судьбу, — отвечает моя собеседница. — Но можно ее и не встретить. Так что по выбору, по житейскому расчету — это тоже вариант. Но я однозначно за любовь!»

А я снова провожу параллели. Мама рассказывала, что вышла за папу, потому что пора было замуж — 25 уже стукнуло, а тут мужчина влюбленный. И в ответ на его заботу и внимание постепенно, потихоньку стало просыпаться ответное чувство. «А сейчас я его так люблю, что без него просто не могу», — признается она, прожив с ним более полувека. Так что такой вариант точно возможен и даже весьма успешен.

ЦИФРЫ В отделе ЗАГС администрации Ядринского муниципального округа зарегистрировано необычное рождение. Этот младенец — 13-й ребенок в семье.

С начала года в Чувашии в 1347 семьях родились третьи дети, в 682 семьях — четвертые и последующие. Среди новорожденных восемь — восьмые по счету, четверо — девятые.

Всего в органах ЗАГС Чувашии с начала 2024 года зарегистрировали рождение 6106 малышей.

У поколения девяностых-двухтысячных нередко другие приоритеты. Сегодняшняя молодежь стремится в первую очередь к профессиональному росту и большим заработкам. Хочет пожить для себя, откладывая решение семейного вопроса на «как-нибудь потом». Может ли карьера заменить семью? «Нет, — качает головой Наталия Алексеевна. — Дети — это продолжение, будущее. Нельзя человеку одному. Так Господь создал, это от Создателя. Я своим всегда объясняла».

Вопрос о больших кастрюлях на всю семью лишь позабавил Наталию Андрееву: «Вот все почему-то думают, что я кручусь как белка в колесе — вовсе нет! Старшие росли, нянчились с младшими. Они любят друг с другом общаться. Так что мне помогали». И сейчас все домочадцы созваниваются, поддерживают друг друга и при малейшей возможности собираются вместе.

Старший сын Антон — программист. Он женился, внучке Наталии Алексеевны — уже годик. Второй, Павел, в Москве. Он с детства мечтал стать актером, прекрасно вел различные мероприятия в третьем чебоксарском лицее. Учится заочно в ГИТИСе и сейчас реализует свою мечту. Третья, Ульяна, преподает математику. Четвертый, Николай, живет в Казани. Пятая, Прасковья, и еще двое младших — 13-летний Семен и 11-летняя Ксения.

В семье Андреевых все играют на музыкальных инструментах. В домашнем арсенале — фортепиано, гитара, флейта. Младшенький Семен осваивает баян, хорошо поет. «У нас в октябре — очередной концерт в Национальной библиотеке», — рассказывает мама. На сцену Андреевы выходят разными составами — и все вместе, и супруги вдвоем. А мне любопытно, с кого же начался этот музыкальный путь. «С отца Романа — Евгения Дмитриевича», — отвечает собеседница. Он был конструктором, инженером. А после сорока стал искать Бога и начал писать песни — создал больше полутысячи. И появилась мечта их реализовать. «Постепенно подключили и меня, — уточнила Наталия Алексеевна. — Нам предоставили один зал в Свято-Троицком мужском монастыре, потом другой — в храме Новомучеников и Исповедников Российских… И вот нас уже люди просят». Так и пошло. Песни эти необычные, философские, о православных праздниках в том числе. Они нужны тем, кто еще не воцерковился, но ищет Бога. Пишут песни и стихи и дети Андреевых — Павел, Антон. Но это не самоцель. Главное — родство душ.

Интересуюсь семейными традициями. В кругу Андреевых принято отмечать праздники — и православные, и дни рождения. Это для всех большое событие — участвуют все! Вместе готовят, вместе накрывают стол. А еще домочадцы очень любят прогулки, и это тоже можно считать традицией. Самое время для душевных разговоров — недаром же кто-то из великих сказал про роскошь человеческого общения. «У нас в семье никогда не было целью что-то приобрести, отправиться куда-то на новомодный курорт. Все необходимое есть: просторная квартира, машина — подержанная, но бегает», — говорит Наталия Алексеевна. Интереснее и полезнее готовиться к выступлениям или к праздникам в воскресной школе.

Молодость временна, и у жизни есть куда более серьезные активы. «Как-то я услышала от одного человека, что он старается тратить деньги на свою дочь, на ее образование — это лучшее вложение, лучший банк. И это правда, — подчеркивает мама. — Дети потом все воздадут — внимание, заботу, любовь. Что вложишь, то и получишь». И об этом надо задумываться в молодости. А сохранить семейный очаг можно лишь отдачей, жертвой — убрать свое «Я», учиться уступать, а при разногласиях не обвинять, а искать причину в себе. Святитель Феофан Затворник уподобляет любовь огню: если в костер не подкладывать дрова, он потухнет. Дрова — это наши поступки, теплые слова, внимание. Так усиливается любовь. Пусть никто не думает, что справится в одиночестве — это ошибка, а время все расставит по своим местам.