Тренировки мотивируют ребят быстро и качественно делать уроки

«Не могу жить без хоккея»

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья из республиканских команд «Атал» (следж-хоккей) и «Юман» (хоккей для незрячих) каждое появление на льду, будь то обычная тренировка или важный поединок, сродни грандиозному празднику. Сейчас для обеих дружин наступила важная пора — коллективы готовятся к межрегиональному турниру «Хоккей для всех», который Чувашия впервые примет с 24 по 27 сентября. Тренировку команд посетил министр спорта Чувашии Василий Петров.

За победу в соревнованиях по следж-хоккею поборются девять коллективов, а игры пройдут в Региональном центре по хоккею. Ребята из «Атала» серьезно готовятся. Многие игроки команды уже имеют опыт участия в престижных турнирах. Кстати, она была основана благотворительным фондом «Это чудо» еще в 2018 году и стала первым коллективом по адаптивному хоккею в республике.

Справка «СЧ» Помимо команд «Атал» и «Юман» нашу республику на престижных соревнованиях также представляет дружина по специальному хоккею «Метеор». Примечательно, что все три коллектива ежегодно принимают участие во Всероссийском фестивале адаптивного хоккея, который традиционно проходит в Сочи.

С тех пор цвета «волжан» защищает 12-летний Дмитрий Мурашкин. Можно сказать, что у него не было вариантов оказаться вне хоккея, ведь отец юного спортсмена — страстный болельщик виртуозной игры с клюшкой и шайбой. А в команду Диму привела мама. Сам школьник признается, что хоккей стал важнейшей частью его жизни.

«Я очень люблю хоккей — не могу без него жить. Когда выхожу на лед, испытываю драйв, эмоции переполняют, — поделился впечатлениями в беседе с корреспондентом «СЧ» Дмитрий Мурашкин. — Благодаря игре я лучше себя чувствую».

Конечно, после старта хоккейной карьеры положительные перемены произошли не только в физическом плане, изменился и характер мальчика. По словам мамы Ирины, если раньше он мог откладывать дела на «потом», то сейчас стал более собранным и ответственным. Это хорошо сказывается и на учебе.

«Предстоящая тренировка мотивирует его быстро и качественно сделать уроки, — подчеркнула Ирина Мурашкина. — На льду Дима тоже чувствует свою ответственность и понимает, если он сделает что-то неправильно, то может пострадать вся дружина».

Другой уникальный игрок «Атала» — 10-летний Демид Чурбанов. Когда он попал в состав коллектива, то считался самым молодым следж-хоккеистом в России. Специалисты отмечают талант, живой и активный характер юной звездочки. Помимо родной команды Демид уже успел выступить на престижных турнирах за коллективы «Волга-следж» (Саратов), «Удмуртия» (Ижевск), «Нефтяник» (Альметьевск) и сборную Тулы. Благодаря следж-хоккею Демид смог адаптироваться в обществе. Он играет в футбол во дворе с обычными ребятами на позиции вратаря. Также Демид Чурбанов любит мастерить разные вещи из бумаги, лепить фигурки из пластилина. А недавно дедушка подарил ему набор «Юный электрик», так мальчик стал осваивать игрушечные микросхемы.

«Дома Демид нежный и ласковый, но когда выходит на лед, то сразу становится настоящим спортсменом. Ведет себя бесстрашно, лезет в борьбу, даже если противник превосходит по всем параметрам, — призналась мама Демида Мила Чурбанова. — В одной из игр он получил травму. После окончания встречи и церемонии награждения Демид подошел ко мне и сказал: «Мама, мне так больно…» Неважно, за какую команду выступает сын, он всегда выкладывается на 100%».

Сейчас Демид готовится к предстоящим играм не только на льду. Он просматривает поединки будущих соперников, анализирует их действия.

Кстати В рамках межрегионального турнира по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» коллектив «Атал» 24 сентября сыграет с «Сияжар» (Саранск), 25 сентября померится силами с «Удмуртией» (Ижевск), а 26 сентября скрестит клюшки с «Крыльями Мечты» (Пенза).

В свою очередь, дружина по хоккею для незрячих «Юман» на турнире «Хоккей для всех» будет противостоять командам «Ижсталь» (Ижевск) и «Молния Прикамья» (Пермь). Поединки состоятся на базе крытого катка в микрорайоне «Новый город». Главный тренер Владимир Петров работает над физическими кондициями игроков, катанием, владением шайбой. «Перед стартом турнира плотно занимаемся тактикой. Также наигрываем интересные комбинации, чтобы удивить своих соперников», — сообщил наставник.

В «Юмане» также играют талантливые ребята. Один из них — 13-летний Мирон Никитин. На льду он всегда борется до последних секунд и старается забить гол. «Я пришел в хоккей, потому что в команде были мои друзья. Больше всего мне нравится получать эмоции от игры», — сказал Мирон в интервью «СЧ».

«Ребята занимаются три раза в неделю, прогресс, конечно, есть. Новость о предстоящем турнире воодушевила наших юных спортсменов», — отметила вице-президент благотворительного фонда «Это чудо» Наталья Головинская.