Велогонщицы из Чувашии достойно выступили на первенстве России

Воспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды взяли две награды первенства России по велоспорту в дисциплине «маунтинбайк — многодневная гонка». Состязания завершились в поселке Псебай (Краснодарский край).

Велогонщики сражались за быстрые секунды в таких видах программы, как «индивидуальная гонка», «кросс-кантри» и «кросс-кантри короткий круг». По итогам соревнований среди девушек 15-16 лет победу одержала Элина Семенова, опередившая ближайшую преследовательницу более чем на полторы минуты. В свою очередь, в возрастной группе юниорок 17-18 лет второе место заняла Елена Парусова.