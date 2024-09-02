Резидент ТОСЭР «Канаш» компания «Артко» получит господдержку

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Резидент территории опережающего социально-экономического развития «Канаш» компания «Артко» получит финансирование Фонда развития промышленности Чувашии. Средства будут направлены на расширение производства.

«Компания вложит в проект 86 млн рублей, 50 млн рублей — инвестиции Фонда развития промышленности Чувашии по программе «Обновление». Будет закуплено восемь единиц оборудования для заливки корпусов холодильников», — отметил вице премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Сейчас холодильные шкафы, холодильные столы, аппараты шоковой заморозки, произведенные «Артко», активно закупают федеральные торговые сети. Напомним, производственные мощности компании построены в Канаше с нуля с участием средств ФРП Чувашии. Общая сумма вложений в проект составила 600 млн рублей, 300 млн — средства фонда. Поручителем по обязательствам заемщика в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» выступил Гарантийный фонд Чувашии. Этот заем «Артко» полностью погасит уже в октябре, сообщает Минэкономразвития республики.

Опубликовано: 12 сентября 2024 г.


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