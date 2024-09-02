Росреестр: У дома должен быть хозяин

По данным Росреестра Чувашии, в республике на кадастровом учете стоят около девяти тысяч индивидуальных жилых домов, построенных до 2012 года и права на которые до сих пор не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Большинство собственников таких строений даже не догадываются о том, что, поставив в свое время дом на кадастровый учет, они не зарегистрировали право собственности. Кадучет — это лишь внесение технических характеристик здания. Фактически эти дома стоят без официального хозяина, даже несмотря на то, что у многих участок оформлен в собственность.

«Сегодня в республике проходит большая работа по выявлению недооформленной недвижимости, в частности, мы вплотную приступили к изучению данных по индивидуальным жилым домам. Почти девять тысяч бесправных домов для республики — это очень много. И это не новые, а давно построенные дома. Мы рекомендуем гражданам посмотреть документы на свои строения. Если у них на руках имеется только технический план или паспорт, а нет свидетельства о регистрации или выписки из ЕГРН и данные о доме не отображаются на Госуслугах, то нужно обратиться в МФЦ для регистрации права собственности на дом», — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

По словам специалистов, оформить право собственности на ранее учтенный индивидуальный жилой дом очень просто, если оформлено право на земельный участок под домом. Достаточно обратиться в любой офис МФЦ и подать заявление. За оформление первичного права собственности на дом уплачивается минимальная госпошлина — 350 рублей. Если дом стоит на учете, а право на земельный участок не оформлено, то нужно будет оформить и землю, и дом.

С момента внесения в ЕГРН данных об индивидуальном жилом доме владелец может распоряжаться им: продавать, дарить, завещать и т.д. При оформлении наследства с такими домами не возникнет сложностей. Нотариус получит все необходимые данные из Росреестра за считанные минуты. Можно провести газ, получить компенсацию в случае утраты объекта в связи с чрезвычайными ситуациями.