Юрты с видом на Волгу и деревянные избы в лесу

На живописном мысе Птичий полет в Козловском округе продолжается возведение домиков для туристов в виде степных жилищ. Фотографии будущего глэмпинга в своем телеграм-канале разместил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

На днях на стройке побывали специалисты ведомства. Эксперты проверили исполнение обязательств со стороны инвесторов и оценили качество выполненных работ. Так, уже готовы каркасы пяти строений в форме круга с панорамным видом на волжские просторы, другие «номера» пока на стадии фундамента. Как объяснил Дмитрий Краснов, необычные для наших краев юрты — концепция здешней базы отдыха. Вместо стандартных номеров гостям предложат отдохнуть в жилищах кочевников. Про удобства и комфорт тоже не забыли: на территории глэмпинга будут спортивные площадки для детей и взрослых, бани с парилкой и подогреваемой купелью, кафе, а также беседки с мангальными зонами.

Кстати, недавно специальная комиссия министерства осмотрела еще один объект — в этнокомплексе «Ясна» в Чебоксарском округе. Тут туристы смогут пожить в традиционных для чувашей деревянных избах. Строятся десять новеньких домов: четыре почти готовы, остальные — на 70-75%. «Замечаний нет. Оба места для экотуризма должны быть сданы к концу года», — проинформировал Дмитрий Краснов.

Как напомнили в ведомстве, всего в республике будет построено шесть глэмпингов. В прошлом году инвестиционные проекты прошли в составе заявки от Чувашии федеральный конкурсный отбор и получили государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на сумму свыше 300 млн рублей. Еще около 700 млн вкладывают сами инвесторы.

За возведением глэмпингов в республике тщательно следят. Если инвесторы не справляются, проекты могут исключить из списка на получение господдержки. Недавно, к слову, такое решение приняли в отношении глэмпинга на территории санатория «Волга» в Чебоксарском округе. Там были существенно нарушены сроки.