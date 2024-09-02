Начался новый театрально-концертный сезон

В Чувашии планируется к запуску проект «Культурная среда»

Вот уже вторую осень подряд артисты и музыканты, режиссеры и художники, работники сцены и сотрудники музеев собираются вместе, чтобы дружно дать старт новому творческому году, поговорить о дальнейших планах и поделиться секретами профессионального успеха. Грандиозное праздничное «гуляние» развернулось в минувший вторник в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова. С открытием нового сезона деятелей культуры поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.

О том, чем запомнился прошлый театрально-концертный сезон, об итогах и творческих достижениях коллегам рассказали министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова и председатель Союза театральных деятелей Чувашии Сергей Павлов. «Наши учреждения провели 2800 мероприятий, которые посетили более 850 тысяч человек, — отметила, в частности, Светлана Анатольевна. — В предстоящем сезоне нас ждет еще 20 новых спектаклей и 13 концертных программ». Теплые слова поздравления прозвучали от депутата Госдумы России Анатолия Аксакова — большого ценителя театрального искусства. Также в числе почетных гостей были председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и начальник управления Главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Наши театры и концертные организации проводят сотни культурно-просветительских мероприятий, мастер-классов с участием известных деятелей культуры и искусства, тематические акции и фестивали. Свою деятельность культурные учреждения синхронизируют со школьной программой, что дает положительный результат. Важную роль в этом вопросе играет проект «Пушкинская карта». Чувашия занимает лидирующее место в стране по охвату детей и молодежи, вовлеченных в программу. У 99% ребят от 14 до 22 лет она есть».

Отрадно, что основным вектором развития культуры остается национальная тема, причем не только на подмостках, но и в масштабах всего региона. Так, например, Государственная премия Чувашии в области литературы и искусства присуждена создателям и постановочной команде оперы «Сурский рубеж». Спектакль выпущен пару лет назад в Чувашском театре оперы и балета при поддержке Гранта Главы Чувашии. В нынешнем году проекты на грантовые средства представят Чувашская академическая симфоническая капелла, Чувашский художественный музей, эстрадный ансамбль «Сеспель» и классик-группа «BELCANTO» Чувашской государственной филармонии. Знаменательным событием в культурной жизни республики стала премьера постановки «??н Кун Ачи» (Сын Нового Дня) к юбилею Михаила Сеспеля, на которую Чувашскому театру юного зрителя также было выделено финансирование. Спектакль рассказывает о жизни и творчестве поэта и пользуется огромным спросом у педагогов, школьников и студентов.

Умение найти путь к сердцу зрителя, особенно юного, дорогого стоит. Следующий шаг в этом направлении — проект «Культурная среда», в рамках которого театрально-концертные учреждения Чувашии два раза в месяц будут показывать свои постановки в городах и муниципалитетах республики. Благодаря таким выездным мероприятиям жители сел и деревень, которые по ряду причин не могут позволить себе посещение театра или концертного зала, получат возможность вживую увидеть лучшие образцы профессионального искусства. Масштабный гастрольный график почти сформирован.

Кстати

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено заместителю начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры Чувашии Ольге Ефимовой.

Благодарностью министра культуры России награждена солистка Чувашского театра оперы и балета, народная артистка Чувашии Маргарита Финогентова.