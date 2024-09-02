В чувашском лесу голодным не останешься

Местный осенний праздник приобрел масштабы межрегионального

На территории Национального парка «Чаваш вармане» состоялся «Грибной фестиваль». В празднике приняло участие около двухсот человек, приехали гости из Москвы, Саратовской и Ульяновской областей, Татарстана.

На поляне активного отдыха «Липовый кРай» развернулись фотовыставка и выставка кулинарных изделий, был организован концерт коллективов художественной самодеятельности. Сотрудники Централизованной клубной системы Шемуршинского округа провели мастер-классы и интерактивы на знание «тайников» лесных даров. На «фестивальной опушке» проходили конкурсы на лучший грибной костюм и лучшее грибное блюдо, спортивные состязания, фотосессии со сказочными персонажами. Также состоялось вручение «Грибного Оскара».

На ярмарке можно было продегустировать грибные блюда и узнать рецепты. Фермеры и народные умельцы продавали варенье из лесных ягод, мед, чайные сборы из душистых трав, сувениры из природного материала. Самым любознательным удалось получить от опытных наставников советы и памятки о правилах сбора грибов. А традиционный наваристый грибной суп от местных поваров не оставил никого из участников праздника голодным.

Фестиваль прошел в 11-й раз. По словам директора Национального парка «Чаваш вармане» Юрия Татарских, мероприятие, организованное местными жителями как осенний грибной праздник, приобрело масштабы межрегионального события, стало популярным. «Благодаря нацпроекту «Экология» в прошлом году мы смогли благоустроить территорию поляны активного отдыха «Липовый кРай», которая теперь не только радует своей красотой, но и позволяет разместить большее количество участников», — заявил директор.