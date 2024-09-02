Деревьев в столице Чувашии станет больше

В Чебоксарах 16 сентября стартуют осенние мероприятия в области охраны окружающей среды. Об этом было объявлено вчера на еженедельной планерке в администрации города. Особое внимание в этом сезоне уделят посадке деревьев.

«Высадим 150 крупномеров высотой до 3,5 м по улицам Ленинградская, Дзержинского, проспектам 9-й Пятилетки, М. Горького, Тракторостроителей. Посадку деревьев проведем с участием жителей, депутатов по округам, под контролем руководителей управ», — сообщил в своем телеграм-канале глава города Чебоксары Владимир Доброхотов.

По его словам, на необходимость обновления зеленых насаждений обращают внимание и сами жители столицы Чувашии.