«Частники» активизировались

В Чувашии в августе зафиксирован рекорд по количеству поставленных на кадастровый учет индивидуальных жилых домов — 451 объект.

«Это самый большой показатель с начала года. Люди оформляют не только новые дома, но и совсем старые, возведенные еще в прошлом веке», — поделилась информацией начальник отдела мониторинга и контроля Управления Росреестра по Чувашии Светлана Андреева.

Самой большой по площади, 743 кв. м, оказалась новостройка в деревне Большие Котяки Чебоксарского округа. А самые маленькие дома поставлены на учет в Алатырском и Батыревском округах. Их площадь составила по 12 кв. м. Эти дома возведены в 1950-1960 годах.

В Росреестре напоминают, что для оформления индивидуального жилого дома требуется технический план и документы на земельный участок. Постановка дома на кадастровый учет проводится бесплатно, а за первоначальную регистрацию права собственности физическим лицам надо заплатить госпошлину 350 рублей.

Нужно сразу же подавать документы на учет и регистрацию прав, так как кадастровый учет — это лишь внесение технических характеристик на строение, а вот кто является собственником, становится известно после регистрации прав. Наследники же регистрируют право собственности только после оформления документов у нотариуса.