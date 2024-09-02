Приглашаем журналистов на пресс-конференцию «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике»

13 сентября в 12:00 по московскому времени на площадке Чувашской государственной филармонии (Президентский бул., 9) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике». Представители Минтруда России и Минэнерго России, а также руководители ведущих предприятий отрасли расскажут о трендах рынка труда энергетической отрасли, наиболее востребованных профессиях сферы и актуальных требованиях к ее специалистам.

Аккредитация на пресс-конференцию:

Наталья Ковалева

darsushi@mail.ru

Моб.: +7 928-370-10-10

Онлайн-трансляция https://vk.com/profkonkurs

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно с 2012 года. Конкурс проходит по пяти номинациям, список которых формируется согласно предложениям объединений работодателей, профсоюзов и региональных органов власти. Каждая из номинаций соответствует одной из пяти рабочих профессий. Конкурс включает региональные и федеральные этапы.

Этапы Всероссийского конкурса в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» проходят в форме очных соревнований на базе производственных мастерских двух организаций профессионального образования на оборудовании, произведенном на предприятиях города Чебоксары Чувашской Республики, и предполагают проверку теоретических знаний и выполнение реальных профессиональных заданий. За звание сильнейшего в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» соревнуется 41 энергетик из 20 субъектов страны.