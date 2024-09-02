Жителей чебоксарских новостроек обеспечат транспортом

Автобусный маршрут № 12, который связывал чебоксарские микрорайоны «Садовый» и «Благовещенский», разделили на два: 12-й и 28-й. Долгое время общественный транспорт по этому направлению не работал: пассажиры жаловались на неудобную схему, а перевозчик — на нерентабельность. Теперь, как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, маршрут № 12 будет следовать с проспекта Г. Айги до улицы Мичмана Павлова через юго-западный микрорайон. Маршрут № 28 определили на линию «Благовещенский» — «Университет». Перевозки будут осуществляться по регулируемым тарифам. Торги для определения перевозчиков планируется объявить в сентябре.