В Чебоксарах выступит Государственный ансамбль песни и танца «Волга» из Ульяновска.

Коллектив не случайно назван в честь одной из крупнейших рек России: она буквально обняла своими водами ее земли и впитала лучшее, что есть в многонациональном культурном фонде страны. Концертная программа «Мы — единая семья», которую гости покажут в субботу 14 сентября в Чувашской государственной филармонии, даст возможность прочувствовать мощь и величие державы, объединившей столько непохожих друг на друга народностей.

Ансамбли такого плана наделены особой функцией — через движение и мелодию, соскок и распев, дробные выстукивания и другие элементы вокально-танцевальной лексики передать всю красоту родной сторонки, показать неисчерпаемость и богатство песенно-танцевальных традиций. А Год семьи в России, к которому приурочены гастроли в Чебоксарах — лучший для этого повод.

За свою многолетнюю историю артисты из Ульяновска неоднократно бывали в странах Европы, принимали участие в программах «Симбирские вечера» в Сеуле (Южная Корея) и Стамбуле (Турция). Достойно заявляли о себе на Всероссийском фестивале народно-сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия» в Государственном Кремлевском Дворце и на Днях Ульяновской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

«Также наш коллектив несколько раз выезжал в Китай, где очень любят русские танцы, — рассказал в одном из интервью его основатель и первый художественный руководитель Владимир Ионов. — В 2006 году — на сентябрьский Праздник земли, в 2010-м — в Шанхай, на Всемирную выставку «ЭКСПО». Вообще не самая простая работа — четыре дня выступлений в ужасной жаре, когда от температуры подошвы сапог отклеиваются».

Каждый номер программы — это больше чем песня, танец или инструментальный наигрыш. Здесь и старинные языческие обряды, и портреты народов, издревле населявших Поволжье, и зарисовки важных исторических событий. Немалый интерес вызывают и иллюстрации деревенского быта со специфическими чертами жизненного уклада, и особенности произношения слов, присущие той или иной области, и национальные костюмы с характерными особенностями строения и изобилием декоративных элементов. Узорчатые кокошники и нарядные сарафаны, красочные косоворотки, подпоясанные шелковыми кушаками, и яркие ленты в косах… «От роскошества цветовых сочетаний, тканей и украшений просто дух захватывает!» — признаются поклонники творчества ансамбля.

«Песни и танцы, отражающие культуру народов России, самобытную и разнообразную, всегда были и будут основой нашего репертуара, — говорят в ансамбле. — В программу «Мы — единая семья» вошли номера, составляющие Золотой фонд коллектива». Фото с сайта Государственного ансамбля песни и танца «Волга»