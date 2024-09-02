Центр притяжения сельчан

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Красночетайском округе обновился районный Дом культуры.

Выполнены общестроительные и электромонтажные работы, установлены система видеонаблюдения, пожарная сигнализация. Здесь функционируют залы для занятий спортом и танцами, кинозал, швейный класс, кружок фольклора, дом детского творчества. В этом году появится модельная библиотека нового поколения. «Этот Дом культуры — настоящий многофункциональный культурный центр, место притяжения жителей округа. Он предоставляет возможности для творческого и личностного роста, способствует культурному обогащению, — подчеркнул в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. — Мы взяли курс на развитие таких учреждений, чтобы они продолжали играть значимую роль, приносили реальную пользу жителям округа».

Опубликовано: 2 сентября 2024 г.


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