Особые территории

Планирую купить земельный участок. Как узнать, не находится ли он в какой-нибудь охранной зоне? Маргарита Иванова, Чебоксары.

— Всего существует 28 зон с особыми условиями использования территорий. Называют их ЗОУИТы. Они накладывают определенные ограничения по использованию участков. Например, на такой земле нельзя строить жилые дома, — разъяснили в Управлении Росреестра по Чувашской Республике.

Самостоятельно проверить земельный участок на наличие охранных зон можно на сайте Росреестра — на Публичной кадастровой карте. Например, в Ибресинском округе в деревне Ширтаны установлена большая Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, Зона охраны природных объектов. Она отображается на Публичной карте в виде большого зеленого круга. В его радиус попало достаточно большое количество участков. Главное ограничение в такой зоне связано с запретом на различные загрязнения почвы (нельзя размещать кладбища, скотомогильники, животноводческие предприятия, склады горюче-смазочных материалов).

Можно воспользоваться и сервисом «Национальная система пространственных данных», авторизовавшись через госуслуги. В Росреестре также рекомендуют заказать расширенную выписку из ЕГРН на интересующий объект.

Специалисты ведомства обращают внимание на то, что продавец обязан указать в договоре купли-продажи существующие ограничения, связанные с охранными зонами. Если эти сведения будут упущены, то сделку приостановят.