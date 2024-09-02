Дело было в деревне…

Очередная книга в руках — «Возвращение талисмана» Григория Луча. Заинтриговала меня аннотация. Признаться, обычно мало обращаешь на нее внимание, а тут зацепила фраза: «На суд русского читателя представлены повести чувашского писателя. В них поднимаются проблемы воспитания молодого поколения в духе атеизма, трудолюбия и любви к своему Отечеству». Сразу два акцента: «русский читатель — чувашский писатель» и иерархия вопросов «атеизм — трудолюбие — любовь к Отечеству». Необычным все это показалось, вот и взялся прочитать…

Всегда было интересно, как подбирались те или иные произведения в авторские сборники. Например, у Григория Луча под одной обложкой две противоположные по содержанию повести: первая — полудетективная, вторая — обывательски-житейская. Каждая — о двоичности поведения: одно — на всеобщее обозрение, другое — таящееся. Типажи героев обрисованы несколько схематично, к внешнему облику внимания мало — подробных описаний почти нет. Зато есть действие, событие за событием. Несомненный плюс писателя — умение простым и ясным языком излагать мысль и передавать действие. Каждое слово — по делу и к месту.

Книга о подростках, их вхождении во взрослую жизнь и восприятии нового для себя мира отношений. Относительно небольшая по объему — всего 134 страницы, она раскрывает простую историю обычных деревенских мальчишек и девчонок. Нет в их быте ничего экстраординарного — честно признаться, после прочтения в памяти немногое остается. А отложил книгу — и через какое-то время рука сама опять к ней тянется. И понимаю почему: повести поражают заряженностью школьников на помощь другим, их заинтересованностью внести личный вклад в некое общее дело. Сегодня это воспринимается как нонсенс и как некое «окно» в иное измерение. По-хорошему воспитательная книга!

Как сделать тот единственный правильный шаг, от которого зависит вся дальнейшая судьба? Это один из ключевых подспудно поднимаемых писателем вопросов. К одним судьба и сама благосклонна — в их семьях царит гармония, взаимоуважение друг к другу, ответственное отношение к окружающим и требовательное к самим себе и, естественно, от «чувства плеча» и «чувства долга» легче понять свое место в жизни, определиться с целью и решать возникающие задачи. Другим персонажам хорошим, но горьким лекарством служит целая череда испытаний, в результате которых они определяют, что истинно и что ложно. Например, Михаилу, одному из героев повести «Пастушечья свирель», понадобилось пере-жить инсульт, чтобы понять простую истину: не в деньгах счастье, и «никогда человек не должен от людей отрываться, жить в одиночку, словно зверь в своей берлоге, — никак нельзя…» Но есть и такие, кого даже арканом не затащишь на путь праведный, хотя и по статусу они такой дорогой должны идти.

Поднимает Григорий Луч еще одну злободневную тему, причем она представляется в какой-то степени уже исторической. Исторической в том плане, что отражает положение служителей Русской православной церкви (как и самой церковной структуры в целом) в СССР. На первую из повестей можно смотреть как на художественное освещение выживания церкви в крайне непростых условиях. Кстати, это одно из немногих произведений, а может быть, и единственное (на память, по крайней мере, что-то похожее не приходит), где показана жизнь верующих. Ярко обрисовано, как приходилось таиться, беречься от чужих глаз и в тоже время вести проповедь «Слова Божия». Впрочем, и вера-то специфична: смешаны в ней христианство и язычество. А заодно живописует автор и образы самих пастырей. Последние — и тут вспоминается фраза о «проблеме воспитания молодого поколения в духе атеизма» из аннотации к книге — выведены в неприятном свете.

Детская тема — одна из ведущих в творчестве Григория Луча в целом. И повести из сборника «Возвращение талисмана» — о становлении подростковых характеров. В каком-то смысле автор здесь не мудрствует лукаво, он сразу дает понять: кто — Мальчиш-Кибальчиш, а кто — Мальчиш-Плохиш. И было бы, наверное, не интересно читать, если бы не одно «но»: сумел Григорий Луч так повернуть сюжеты, что с ног на голову первое впечатление обернулось. Потому-то книга хоть и из разряда детской литературы, но с хорошим психологическим нюансом. О человеке эта книга, внутренней его сути и сущности, о том, что за внешним видом может скрываться совсем-совсем другое обличье!

Для всех Лаврентий Васильевич — распрекраснейший человек, на лице которого «задумчивое, озабоченное выражение». Он весь в поиске и решении насущных проблем: старушке забор починить, заменить уехавшего тракториста в самый разгар страды… А эпизод за эпизодом складывается и другой пазл, когда всю личину выражает одна авторская фраза. Вот остался этот герой один, и «лицо его сразу изменилось. Глаза обежали двор цепким, все запоминающим взглядом. На губах появилась кривая усмешка». И другой образ — Васюк. Применительно к нему то и дело следуют эпитеты «скряга», «скопидом», «торгаш», «шабашник» и тому подобное. И вдруг такая сцена. «Да меня отец туда гонит! Деньги, говорит — полжизни, без денег гол, никому не нужен! — уже сквозь слезы кричал Васюк. — Да пропади они все пропадом! Надоело! Честное слово, надоело!.. Не веришь? Ну и отстань от меня… А из дома я все равно убегу!»

Не хочу пересказывать ни сюжеты, ни финалы произведений — это неблагодарная миссия. Всегда нужно брать в руки книгу и самому проникаться ее атмосферой и душой. Сегодня мы смотрим на ту эпоху другими глазами…

Чего нельзя отнять у чувашской советской литературы — ее назидательность. Она призвана дать некий урок жизни, сделать прививку моральных принципов, заложить нравственный стержень в подрастающее поколение. Григорий Луч в этом плане может быть назван одним из «маститых». Даже в отношении к природе — нынче же экологическая тема актуальна — он обращает внимание на такие нюансы и, главное, так их преподносит! Вот, к примеру, вы знали, что есть тетерев-тамада? И какое яркое описание его образа и поведения в книге развернуто на полторы страницы!

Кстати, хочется обратить внимание: названия населенных пунктов, где происходят действия, выбраны такие, каких на карте республики много: Анаткасы и Ойкасы. Не поленился, посчитал: первых — 15, вторых — 13. Не знаю, с умыслом или без того подходит к данному вопросу писатель, но такой выбор кажется далеко не простым решением. Возможно, задумка была показать, что не в одном где-то месте так строилась жизнь, а во всех уголках Чувашии.

Федор Козлов

Вопросы: 1. Кто выступал в роли черта под деревом Киреметя и испугал подростков? 2. За что Кирук получил свою первую премию в 20 рублей? 3. Почему пришедшие на день рождения Кирука гости принесли по два комплекта подарков?