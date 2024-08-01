Гонка за медали

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды продемонстрировали отличные результаты в Липецке — на международных соревнованиях по велоспорту в дисциплинах «маунтинбайк — кросс-кантри короткий круг» и «маунтинбайк — кросс-кантри». По итогам состязаний на счету велогонщиков из Чувашии четыре медали. Среди женщин в обеих дисциплинах «серебро» завоевала Алина Карлова. У юниоров и юниорок 17-18 лет в «маунтинбайк — кросс-кантри» первое место занял Никита Петров. В аналогичной возрастной группе серебряную награду взяла Елена Парусова, сообщили в республиканском Минспорта.