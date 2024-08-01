Всегда на пике моды

Фабрику художественных промыслов «Паха тĕрĕ» отметили на Форуме креативных территорий — 2024 в Нижнем Новгороде. На первой российской премии в области народных художественных промыслов «На_родном» эксперты присудили предприятию из республики победу в номинации «Дизайн и ремесло» за коллекцию современной одежды «Моя Чувашия». Всего в новом всероссийском конкурсе участвовало 255 работ из 41 региона страны. Как сообщают организаторы, его цель — поощрить мастеров народных художественных промыслов и придать новый импульс развитию их идей. Напомним, именно мастерицы старинной фабрики «Паха тĕрĕ» сшивали фрагменты Вышитой карты России. Сейчас полотнище — музейный экспонат, который хранится в Чувашском национальном музее.
Опубликовано: 26 августа 2024 г.
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