Задание на каникулы выполнено

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Приобщили к культуре молодежь, оздоровили детей.

Буквально неделя остается до календарной осени и нового учебного года, поэтому Глава Чувашии Олег Николаев начал еженедельное совещание с поручения всем ведомствам проанализировать свою деятельность и, где это необходимо, принять дополнительные решения. Отдельное внимание, по его словам, стоит уделить внесению изменений в бюджет республики на плановый период и подготовке главного финансового документа на 2025-2027 годы. Также необходимо продолжить работу над Комплексной программой социально-экономического развития, рассчитанной на ближайшие шесть лет.

«Мы сконцентрированы на том, чтобы усилить направления, имеющие максимальный потенциал в той или иной отрасли. Нацелены на развитие муниципалитетов, социальных учреждений, коммунальной и дорожной инфраструктуры с тем, чтобы обеспечить должное качество жизни людей независимо от того, живут они в городе или в селе», — обозначил Олег Николаев.

Руководитель региона сообщил, что в сентябре запланирована стратегическая сессия с участием глав округов и управленческими командами муниципалитетов. И просил максимально вовлекать в деятельность муниципального образования людей, занимающих активную жизненную позицию, поддерживать с ними обратную связь, учитывать их мнение по направлениям, обозначенным в рамках Комплексной программы развития. И депутатский корпус, по мнению Николаева, должен быть в авангарде.

«Важно оценить, соответствуют ли наши проекты ожиданиям жителей региона, решают ли проблемы на местах. Исходя из этого, необходимо за оставшийся период детально обсудить и утвердить действенный план развития республики. Чем больше людей будет вовлечено в планирование и реализацию программы, а также эксплуатацию созданных объектов, тем больший эффект мы получим», — подчеркнул Глава Чувашии.

Также Олег Николаев напомнил, что на этой неделе, 29 августа, пройдет прямая линия Главы республики. Все вопросы, которые поступят, будут отработаны, заверил он и перешел к темам повестки дня.

ПОРУЧЕНИЕ.

ОБЕСПЕЧИТЬ БИОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЕТСЛУЖБЫ.

В стране по-прежнему напряженная эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней, оспе овец и коз, туберкулезу рогатого скота, сибирской язве и бруцеллезу, рассказал на планерке руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии Александр Шакин. В ряде регионов то и дело вспыхивают очаги этих заболеваний. В нашей республике пока благополучно: налажен контроль за состоянием хозяйств, проводятся исследования, если необходимо, то и карантинные мероприятия.

Составлен список из 87 инфекций, при выявлении которых устанавливаются ограничительные меры. По словам Александра Шакина, в 2024 году в Чувашии опасных болезней не допущено за исключением одной — бешенства. Заразу стали распространять кошки в Ядринском округе.

На сегодня против бешенства вакцинировано свыше 322 тыс. животных: коров, коз, лошадей, свиней, собак, кошек, лисиц, барсуков, енотов, оленей. Прививку сделали даже верблюдам — таких экзотических «братьев меньших» в наших хозяйствах оказалось более полусотни. Для диких животных в лесах и на лугах разложено 26 тыс. доз вакцины в виде съедобных брикетов-приманок. Съедая «вкусняшку», плотоядные приобретают иммунитет против бешенства: он формируется через 21 день и сохраняется не менее года.

Олег Николаев отметил, что следует продолжить работу по нивелированию угроз возникновения «заразных» очагов. И обратил внимание на то, что от благополучной эпизоотической обстановки зависит инвестиционная привлекательность региона, продвижение продукции наших сельхозтоваропроизводителей

ПОРУЧЕНИЕ.

ОРАНИЗОВАТЬ КРУГЛОГОДИЧНУЮ РАБОТУ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В ЛАГЕРЯХ.

На этой неделе также завершаются последние смены в детских лагерях. О предварительных итогах летней оздоровительной кампании рассказал министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

Во время самых длинных школьных каникул за отдых мальчишек и девчонок отвечали 313 организаций: 15 загородных и 288 пришкольных лагерей, еще 10 «ребячьих республик» было создано при социальных центрах.

На организацию отдыха детей в целом направлено 856 млн рублей. Для создания новых мест в лагерях «Березка» (в Чебоксарах) и «Звездный» (в Цивильском округе) из федерального бюджета выделено 116 млн рублей. Более 8 млн отдала республика на оснащение быстровозводимых корпусов. Свыше 300 млн рублей было предусмотрено на реконструкцию «Звездного». Округа в этом году заложили больше муниципальных средств на летнюю оздоровительную кампанию детей, отметил министр. Не смогли найти достаточные ресурсы только Мариинско-Посадский и Аликовский округа.

Всего за сезон проведено 73 смены, участниками которых стало порядка 70 тыс. детей — в два раза больше, чем в прошлом году. Впервые на базе лагеря «Звездный» профильную смену для подростков организовал филиал Центра спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН». Среди наиболее массовых смен: «Губернаторский лагерь», «Страна героев», «Орлята России», «Время первых», «Навигаторы детства» и другие. На ура прошел в республике и первый Фестиваль пришкольных и загородных лагерей. Это хорошее начинание, которое надо продолжать, заметил Олег Алексеевич. Благодаря обмену опытом вожатые смогут оттачивать свои навыки, а ребятам будет интереснее отдыхать.

Оздоровлением охватили детей участников спецоперации. Не забыли и про школьников из малообеспеченных семей, и про «трудных» подростков, стоящих на учете. Также Чувашия приняла этим летом 284 мальчишек и девчонок из Бердянского района Запорожской области. Еще сто ребят из Луганска стали участниками «Университетских смен» ЧГУ имени И.Н. Ульянова…

«В этом году удалось более масштабно провести детскую оздоровительную кампанию. Но у нас была договоренность организовать еще и круглогодичную работу профильных смен в некоторых лагерях», — напомнил Олег Николаев.

Дмитрий Захаров сообщил, что рассматривается предложение ежемесячно проводить 12-дневные смены «Губернаторского лагеря» в «Белых камнях». С конца сентября уже начнутся первые заезды для одаренных и талантливых детей, имеющих успехи в учебе, спорте, искусстве. В первой половине дня участники смены будут учиться, а во второй — ходить в кружки и секции, встречаться с интересными людьми. На круглогодичный режим постепенно перейдут и те лагеря, где построены новые корпуса: в них комфортно и летом, и зимой…

ПОРУЧЕНИЕ.

МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ, УПРАВЛЕНИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АКТИВНЕЕ ВОВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ В ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ.

Во время совещания озвучены также итоги творческого сезона. Всего учреждения культуры провели более 2,8 тыс. мероприятий, посетили их 821 тыс. человек, в том числе 35 тыс. молодых людей — по программе «Пушкинская карта», доложила руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова. Театры представили 58 премьер, а лучшие театральные коллективы признаны на всероссийском уровне и отмечены престижными наградами.

Следующий сезон обещает быть не менее насыщенным. Учреждениям рекомендовано синхронизировать свой репертуар со школьной учебной программой, чтобы молодежь в полной мере могла использовать возможности Пушкинской карты. Республика по-прежнему является лидером по охвату этой программой, то есть 99% молодежи Чувашии от 14 до 22 лет имеют на руках такую карту. Однако, по словам министра, еще есть к чему стремиться в освоении «культурных» средств, зачисленных на счет участников программы.

«Культура — важнейшая составляющая социально-экономического развития региона, в том числе развития наших детей. По этому направлению продолжим работать так же активно, двигаться смелее и увереннее, — подчеркнул Олег Николаев. — Важно, чтобы нашей молодежи было интересно посещать театры и культурные учреждения».

КСТАТИ
Также на планерке Главы обсудили, как прошел в минувшую субботу День города в Новочебоксарске. Олег Николаев поблагодарил организаторов за подготовку мероприятий, а правоохранителей — за обеспечение порядка.
«Новочебоксарск серьезно преображается, — сказал руководитель региона. — Строятся медицинский центр, учреждения спорта и образования, в порядок приводятся дороги. Создается большое количество производственных площадок в рамках особой экономической зоны и создаваемого индустриального парка. В планах — начать строительство арендного жилья».
По словам Олега Николаева, важно, чтобы администрация города своевременно и в полной мере выполняла все задачи. От того, как будут реализовываться мероприятия, зависят самочувствие горожан и доверие инвесторов. Глава республики уверен, что Новочебоксарск можно вывести на совершенно новые стандарты. И первые ощутимые результаты, по его мнению, хорошо бы закрепить уже в следующем году, когда город будет отмечать 65-летие.

 

Фото ВКонтакте
Опубликовано: 26 августа 2024 г.


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