Добро пожаловать в Шупашкар!

Или как журналисты туристами стали.

Великий Волжский путь имеет сегодня двойное значение. И если про торговый маршрут в Древней Руси вам поведают историки, то про современное путешествие, охватывающее Чувашию, Татарстан и Марий Эл, можем рассказать мы. Корреспондент «СЧ» побывал в роли гостя и прошел тот отрезок пути, который ждет туриста в нашем регионе, в рамках пресс-тура, организованного для региональных журналистов Минэкономразвития республики.

Национальный туристический маршрут «Великий Волжский путь: Казань — Чебоксары — Йошкар-Ола» знакомит с традициями и многовековой историей трех республик, трех сестер, стоявших на Великом Волжском пути. Тур откроет путешественникам культурные и природные достопримечательности, этнические традиции и кухни регионов Поволжья. Маршрут включает такие города, как Казань, Йошкар-Ола и Чебоксары, а также остров Свияжск, расположенный в месте слияния трех рек, где Иваном Грозным была возведена крепость, ставшая одним из опорных пунктов в походе на Казань. Протяженность маршрута «Великий Волжский путь» составляет порядка 500 км. Причем посетить три региона ПФО можно за три-четыре дня. Ну а журналисты республиканских изданий смогли за день познакомиться с чебоксарской частью Великого пути.

Квадрат и три солнца

Гостей в Чувашии встречают… три солнца. А еще с хлебом-солью, как положено. От первого впечатления зависит дальнейшее восприятие, тем более если человек приезжает к нам впервые. Поэтому программа встречи туристов «Великого Волжского пути» — это настоящее театрализованное шоу. И интересно оно в первую очередь тем, что здесь проводится параллель между древними обычаями и современностью. Представление построено на символах и образах Чувашии, которые направлены на сохранение вечных общечеловеческих ценностей: мира в семье, любви к природе, заботы о доме. Гостям рассказывают о традиционных чертах чувашского народа: трудолюбие, гостеприимство, открытость, готовность прийти на помощь другим.

Так, туристы узнают чувашскую легенду о трех солнцах, о том, что квадрат символизирует бескрайнее небо, что наша национальная вышивка, в которой отображаются эти элементы, сравнима с тайным языком. Вообще первоначально вышивка создавалась как символ, позволяющий определить положение человека в обществе, его принадлежность к определенной родовой группе. В ней отражались возраст и половые отличия. По вышивке на одежде можно было узнать, куда человек путь держит, например, на свадьбу или на праздник по случаю рождения ребенка.

Начало программы впечатлило. И не только местных журналистов. Сцена встречи гостей разыгралась на Красной площади, и дальше было запланировано посещение Чувашского национального музея с более глубоким погружением в нашу историю и культуру. И вот пока демонстрировалось неподдельное чувашское гостеприимство, все, кто в это время гулял здесь, а это и группы настоящих туристов, и сами чебоксарцы, все без исключения присоединялись к нам. В какой-то момент народу собралось просто огромное число. И у всех в глазах — интерес, а на лицах — улыбки.

Кстати В Чувашии в этом году запланировано создание еще одного национального туристического маршрута под названием «Многоликая Чувашия — дорогами тысячелетий». Концепция данного маршрута предусматривает объединение множества интересных туристических локаций нашей республики. Узнать о которых можно, отправившись по трем «дорогам».

И я там был, мед-пиво пил

Наше путешествие продолжается. Далее по программе — Чувашский национальный музей и Музей пива. В первом случае гостей подробно знакомят с историей края, местными нравами, обычаями, легендами. Прошлое республики также передается через знаковые для нас лица: Иван Яковлев, купцы Ефремовы, Василий Чапаев. Здесь происходит и более близкое и подробное знакомство с чувашской вышивкой. Впрочем, не только чувашской. О вышивке как всенародном искусстве рассказывают на примере Вышитой карты России. А заодно знакомят с историей проекта.

И если Национальный музей предлагает классический вариант экскурсии, то Музей пива полон интерактива. И это не просто общение за кружкой пенного напитка. В начале, конечно, нас познакомили с музеем. Между прочим, в России три музея пива: в Москве, Петербурге и Чебоксарах. И помимо истории пивоварения и раскрытия одного из многих рецептов домашнего чувашского пива туристов ждет дегустация этого замечательного напитка и блюд национальной кухни.

И весь этот процесс обставлен, как пир на свадьбе. Да, гостей знакомят с нашими традиционными свадебными обрядами. Туристы еще и участвуют во всем этом: кто в роли жениха, а кто — невесты. Даже корреспондент «СЧ» испытал на себе все прелести старинного бракосочетания, достойно пройдя экзамен, которому подвергались когда-то молодожены.

…Словно совершив путешествие во времени, из эпохи наших предков, мы снова возвращаемся в день сегодняшний. После застолья отправляемся в автобусную экскурсию по городу. За два часа туристам предлагается совершить увлекательную поездку по столице Чувашии — исторический центр, театр оперы и балета, сквер Чапаева, мемориальный парк Победы, Московская набережная.

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Со знаком плюс

По завершении программы журналистов, так талантливо сыгравших туристов, ждала встреча с вице-премьером — министром экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрием Красновым. И состоялась она, кстати, в отеле «Волга Премиум», который сейчас находится на реконструкции, и после того, как работы завершатся, номерной фонд отеля расширится до 120 номеров, и он перейдет в категорию пятизвездочных.

В разговоре с представителями СМИ министр отметил, что этот туристический сезон пройдет для республики со знаком плюс. Хотя итоги подводить рано, но уже с начала навигации Чебоксарский речной порт принял почти 500 теплоходов, на которых путешествовали свыше 72 тысяч туристов. Это почти на девять тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. На скоростных судах из Чебоксар до Казани и обратно перевезены порядка 15 тысяч пассажиров, при этом навигация «Валдаев» продлится до 8 сентября. Можно сказать — идем на рекорд.

Дмитрий Краснов также рассказал, что документация по проектам причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке готова и прошла экспертизу. Объекты включены в новую Индивидуальную программу социально-экономического развития на 2025-2030 годы. «Задача очередной программы социально-экономического развития — диверсифицировать саму экономику. Туризм для региона — потенциальный драйвер развития. Строительство причальных стенок должно отразиться на росте туристического потока в Козловке и Мариинском Посаде. Чувашия подала заявку на строительство причальных стенок, в ближайшее время будут подписаны документы на выделение средств», — подчеркнул Краснов.

В свою очередь, журналисты предлагали развивать велосипедный туризм, построить подвесную канатную дорогу через Волгу. Или, например, просили добавить в туристические маршруты больше аутентичности и природы. Пресс-тур по чебоксарскому участку «Великого Волжского пути» сильно впечатлил работников пера, видеокамеры и микрофона, хотя порой удивить журналистов трудно. И если уж свои остались довольны, то, может, стоит пригласить и СМИ соседних регионов и показать им, чем может порадовать Чувашия своих гостей?

Дословно ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Выбранная концепция национальных туристических маршрутов — не просто часть национального проекта, но еще и хороший инструментарий для Чувашии в частности, который позволит сформировать большой дополнительный поток туристов. Развитие туризма в регионах, объединенных Волгой, понесет качественные изменения в экономике, поможет защите окружающей среды, а также поспособствует сохранению культурного многообразия субъектов».

ДМИТРИЙ КРАСНОВ, вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии: «Мы уже видим, что этот туристический сезон может стать рекордным. Чтобы Чувашия привлекала еще больше гостей, в республике совершенствуется туристская инфраструктура, создаются новые места, где путешественники могут с комфортом отдохнуть».

По одной из версий чувашское название Чебоксар (Шупашкар) может означать «водой огражденный». Фото Максима Васильева