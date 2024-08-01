В новом сезоне все будет по-новому

Название улицы, на которой расположен Чувашский государственный экспериментальный театр драмы, говорит само за себя — Солнечная! Получается, он априори призван заряжать зрителей позитивом, дарить положительные эмоции и согревать своим искусством. А заодно идти в ногу со временем, дабы оставаться интересным, неординарным, творчески живым.

О том, как меняется стратегия развития коллектива накануне 30-летнего юбилея, журналистам рассказал его новый директор, заслуженный работник культуры Чувашии Дмитрий Капустин. Он уже возглавляет Русский драматический театр и будет совмещать две должности.

Несмотря на то, что 29-й театральный сезон открылся всего несколько дней назад, а Дмитрий Владимирович назначен на пост руководителя лишь в минувшем июле, сделать успели немало. К примеру, одним из долгожданных новшеств стал яркий логотип, изображенный на фасаде здания театра, расписанном объединением графиков во главе с Андреем Евдокимовым, а также на сувенирной продукции — ежедневниках, футболках, кружках и других образцах мерча. Броский фирменный стиль разработан дизайн-студией Игоря Пугачева, автора брендбука Русского драматического театра. «Наш логотип выполнен в стиле авангард, — отметил художник. — Геометрические фигуры символизируют разные органы восприятия человека. Контрастные цвета отражают смелость и оригинальность в выборе способов донесения идей до зрителей, переносы в заголовке — стремление к экспериментам».

Но, главное, изменилась сама художественная концепция учреждения, и если раньше здесь давали спектакли в основном для детской аудитории, то теперь в репертуаре появятся и взрослые постановки. В частности, в сентябре запланирован выпуск драмы «Сашка», повествующей об одной из самых страшных страниц Великой Отечественной войны — Ржевской битве. Впрочем, по словам режиссера предстоящей премьеры, ведущего актера Русского драматического театра Андрея Аверина, его задача — показать трагизм тех событий не через сражения и баталии, а сквозь призму человеческой личности, и найти точки соприкосновения между очевидцами войны и людьми сегодняшними, знающими о ней только по книгам, письмам, передачам, кинофильмам.

В спектакле задействованы актеры Русского драматического театра, которым очень интересно попробовать себя в камерном сценическом пространстве, а потому репетируют с большим удовольствием. Если в зале всего около семидесяти мест, возникает атмосфера особого творческого единения, когда исполнители и зрители существуют в едином мире, смотрят глаза в глаза, ощущают дыхание друг друга. «Публику ждет захватывающая история о судьбе молодого солдата, которому предстоит пройти через тяжелые испытания, но сохранить в себе человечность и веру в лучшее, — обещает Андрей Аверин. — Ведь даже грохот снарядов и свист пуль не могут заглушить голос сердца, жаждущего взаимопонимания, тепла, любви, что бы вокруг ни происходило». Главный режиссер Русского драматического театра, заслуженный деятель искусств Чувашии Ашот Восканян тоже подарит Новочебоксарску две свои работы — премьеры пьес Уильяма Гибсона и Александра Гельмана «Двое на качелях» и «Скамейка» станут крупными событиями нынешнего сезона.

Продолжением военной темы будет спектакль «Осталась одна Таня…», заявленный в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» и основанный на дневниках советской школьницы Тани Савичевой, потерявшей семью и трагически погибшей в период блокады Ленинграда. Произведение создано современным драматургом из Санкт-Петербурга, выпускницей Российского государственного института сценических искусств Лесей Гура, чьи пьесы неоднократно входили в лонг-листы различных драматургических конкурсов и фестивалей.

«Сейчас в стране столько талантливой молодежи! — считает Дмитрий Капустин. — Наша цель — привлекать к сотрудничеству как можно больше молодых людей, которые смогут направить творческую энергию актеров в русло актуальных тенденций и веяний». На сцене как бы протянется связующая нить, объединяющая поколения и исторические вехи, а повествование наполнится живой эмоцией и беспокойной пульсацией нерва. Бомбежки и хлебные карточки, «Дорога жизни», проложенная через Ладожское озеро, и звук метронома, отдающий в мозгу ударами судьбы… Все это будет органично вписано в пластический рисунок и световую партитуру, балансируя на грани реализма и условности, документальности и художественности, психологизма и экшена. К счастью, технические возможности театра это позволяют.

Детсадовцев и школьников порадуют инсценировками рассказа Антона Чехова «Каштанка», сказочной повести Сергея Михалкова «Праздник непослушания» и красочным новогодним представлением. «Мы рассчитываем на плодотворную работу под руководством Дмитрия Капустина, — говорит заслуженный артист Чувашии Евгений Евграфов. — Хочется, чтобы наш коллектив задавал новые тренды, больше экспериментировал, создавая творческие коллаборации с деятелями культуры республики и не только».

«Чувашский экспериментальный театр драмы импонирует мне своим творчеством, но текущее время определяет новые запросы — им надо соответствовать, — говорит директор коллектива Дмитрий Капустин. — Буду рад вместе с коллегами осуществить все задуманное!» Фото Максима Васильева