Пирамиды в лесу — большая удача

Росреестр Чувашии проводит обследование пунктов государственной геодезической сети (ГГС). На текущий год запланировано проверить 89 объектов, уже обследовано 62.

Выявлено, что 14 пунктов сохранилось, у 11 — утрачен центр, девять повреждены, а у 28 утрачены наружные знаки и внешнее оформление.

На проверки выезжают всего два специалиста. О том, как проходило обследование, рассказал Александр Яковлев, заместитель начальника отдела геодезии и картографии Росреестра Чувашии: «Большинство пунктов находилось в полях, и если опознавательные знаки были сохранены, то найти ГГС нам не составляло труда. А вот если никаких признаков не было видно, то приходилось долго окапывать достаточно большую площадь, по два или три метра в ширину и глубину. При обследовании наши геодезисты нашли в лесах Шумерлинского и Ибресинского округов два пункта с хорошо сохранившимися железными пирамидами. Сейчас такие встречаются все реже и реже, обнаружить их в густом лесу — большая удача».

Росреестр Чувашии напоминает владельцам земельных участков и зданий — если в стенах или даже на крыше размещены геодезические пункты, то их необходимо сохранять. Если геопункт мешает строительству, то нужно получить разрешение на его перенос. Все затраты возмещают организации, деятельностью которых он вызван.

Законодательством предусмотрены штрафы за уничтожение, повреждение или снос пунктов ГГС. Для граждан — в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Фото rosreestr.gov.ru