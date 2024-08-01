Для корпуса «А» ЧГУ утверждена охранная зона

Для корпуса ЧГУ имени И.Н. Ульянова по Московскому проспекту, 15а в Чебоксарах утверждена охранная зона.

Решение принято постановлением Кабинета министров Чувашской Республики, поскольку здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно возведено в 1936 году по проекту архитектора Ивана Ведянина под размещение медицинского техникума. Сегодня входит в комплекс строений вуза.

Как пояснили в Госцентре по охране культурного наследия Минкультуры Чувашии, охранная зона установлена для сохранения памятника в его исторической среде. В этой зоне запрещено строительство новых зданий, исключением являются работы по сохранению и восстановлению архитектурно-исторической обстановки и благоустройство территории.

Определена и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. В дальнейшем на этом участке возможна реконструкция и новое строительство, однако высота зданий не может превышать 15 метров, а их фасады должны быть стилизованы под историческую застройку.

Кроме того, Минкультуры Чувашии утвердило охранные обязательства для 14 объектов культурного наследия. Соответствующие документы получили владельцы и пользователи зданий, расположенных в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Аликовском, Красноармейском, Цивильском и Ядринском муниципальных округах.

Проведение работ по сохранению памятников — одно из основных обязательств собственников объектов культурного наследия. Однако любой ремонт требует согласования с Министерством культуры.