Чувашия и Марий Эл согласовали часть границы между республиками

Решили по-соседски

По данным регионального Росреестра, между Чувашией и Марий Эл достигнута согласованная позиция о местоположении части границы протяженностью 144,57 км.

Участок проходит от точки смежества республик с Нижегородской областью до стыка границ трех лесных кварталов Сосновского участкового лесничества Чебоксарского лесничества. Была проведена большая работа по включению землеустроительного дела в государственный фонд данных. Документы об описании части границы в электронном виде переданы в ППК «Роскадастр» для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и 15 августа успешно загружены.

Работа по согласованию оставшейся части административной границы между республиками Чувашия и Марий Эл продолжается. Ее протяженность — 112,21 км.

Напомним, Чувашия граничит с пятью субъектами Российской Федерации. Сейчас полностью внесены сведения о четырех границах между республикой и соседними регионами. В частности, в прошлом году официально была закреплена граница с Татарстаном.

«Стоит отметить, что административная граница между Чувашией и Марий Эл устанавливается впервые. При этом необходимо соблюдать границы исторически сложившихся землепользований, взяв за принципы установления границы добрососедские отношения и бесспорность отнесения земель и земельных участков к тому или иному субъекту», — пояснила руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерина Карпеева. Оставшийся участок границы проходит от Сосновского участкового лесничества до точки на стыке границ республик Чувашия, Марий Эл и Татарстан примерно около деревни Курочкино Козловского округа.