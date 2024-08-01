Чувашия и Марий Эл согласовали часть границы между республиками

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото из архива редакции

Решили по-соседски

По данным регионального Росреестра, между Чувашией и Марий Эл достигнута согласованная позиция о местоположении части границы протяженностью 144,57 км.
Участок проходит от точки смежества республик с Нижегородской областью до стыка границ трех лесных кварталов Сосновского участкового лесничества Чебоксарского лесничества. Была проведена большая работа по включению землеустроительного дела в государственный фонд данных. Документы об описании части границы в электронном виде переданы в ППК «Роскадастр» для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и 15 августа успешно загружены.
Работа по согласованию оставшейся части административной границы между республиками Чувашия и Марий Эл продолжается. Ее протяженность — 112,21 км.
Напомним, Чувашия граничит с пятью субъектами Российской Федерации. Сейчас полностью внесены сведения о четырех границах между республикой и соседними регионами. В частности, в прошлом году официально была закреплена граница с Татарстаном.
«Стоит отметить, что административная граница между Чувашией и Марий Эл устанавливается впервые. При этом необходимо соблюдать границы исторически сложившихся землепользований, взяв за принципы установления границы добрососедские отношения и бесспорность отнесения земель и земельных участков к тому или иному субъекту», — пояснила руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерина Карпеева. Оставшийся участок границы проходит от Сосновского участкового лесничества до точки на стыке границ республик Чувашия, Марий Эл и Татарстан примерно около деревни Курочкино Козловского округа.

Опубликовано: 22 августа 2024 г.


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