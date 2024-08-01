Велогонщики из Чувашии продолжают успешно выступать на престижных всероссийских соревнованиях

На сей раз представительницы республиканской школы велоспорта Элина Семенова и Евгения Адушева продемонстрировали отличные результаты на первенстве страны по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри короткий круг» в Ижевске. Евгения Адушева завоевала «золото» в возрастной группе 13-14 лет, преодолев 6 км трассы за 21 минуты 34 секунды, сообщили в Минспорта Чувашии. Среди спортсменок 15-16 лет на аналогичной дистанции первой финишировала Элина Семенова с результатом 20 минут 41 секунда.