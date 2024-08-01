ПАО «Химпром» стало якорным резидентом особой экономической зоны «Новочебоксарск»

Соглашение подписано на конференции «Инвестируй в Чувашию» в Чебоксарах. В подписании приняли участие вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов, генеральный управляющий, директор предприятия Дмитрий Колчин и врио генерального директора ООО «Фильтр21», управляющей компании ОЭЗ, Игорь Богданов.

«ПАО «Химпром» — ведущее предприятие Чувашии, которое постоянно вкладывается в расширение производства, инвестирует в новые проекты, является одним из лидеров в стране по импортозамещению в своей отрасли. Такая стратегия предприятия обеспечивает рост экономических показателей Новочебоксарска и Чебоксарской агломерации в целом», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Напомним, сейчас в особой экономической зоне «Новочебоксарск» три резидента. Кроме «Химпрома» это компания «Авиатор» с заводом по производству малых архитектурных форм и ООО «Звениговский».