Новочебоксарск — в особой экономической зоне

Автор: Анастасия КовалеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Максима Васильева

Как уже сообщала СЧ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Чувашии особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск».

Резидентами зоны планируют стать несколько компаний химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей. Они готовы инвестировать в свои проекты около 13 млрд рублей, создать более 1 тыс. новых рабочих мест.

Подробностями на эту тему на брифинге в редакции «Советской Чувашии» поделились вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов и первый заместитель генерального директора ПАО «Химпром» Елена Колесникова.

Большую часть территории зоны займет это предприятие, а одним из «якорных» проектов станет производство биоразлагаемого пластика полилактида, применяемого в изготовлении упаковки последнего поколения.


Опубликовано: 9 ноября 2022 г.


Читайте также:

«Новочебоксарск — город единства народов и культур»
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
Опрос недели: На что новым министрам необходимо обратить внимание в первую очередь?
Опасно ли получать посылки из Китая? Комментарий эксперта
Врио Главы Чувашии Олег Николаев: итоги первой недели и планы на следующую
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
ОПРОС СЧ: 100-летие Чувашской автономии: как должен пройти юбилейный год?
Олег Николаев сложил с себя полномочия руководителя "Справедливой России" в Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.