Новочебоксарск — в особой экономической зоне

Как уже сообщала СЧ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Чувашии особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск».

Резидентами зоны планируют стать несколько компаний химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей. Они готовы инвестировать в свои проекты около 13 млрд рублей, создать более 1 тыс. новых рабочих мест.

Подробностями на эту тему на брифинге в редакции «Советской Чувашии» поделились вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов и первый заместитель генерального директора ПАО «Химпром» Елена Колесникова.

Большую часть территории зоны займет это предприятие, а одним из «якорных» проектов станет производство биоразлагаемого пластика полилактида, применяемого в изготовлении упаковки последнего поколения.