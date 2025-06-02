Особую экономическую зону «Новочебоксарск» подключили к новой подстанции «Технопарк»

Резиденты под напряжением

Запуск состоялся накануне Дня республики. Важный энергетический объект удалось ввести в эксплуатацию досрочно. Изначально его планировалось открыть только в сентябре этого года.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 110 кВ «Технопарк» специалисты системного оператора принимали участие в согласовании технических заданий. Они также разработали комплексные программы опробования напряжением и запуска оборудования подстанции и отпаек (ответвлений) от существующих воздушных линий 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 — Новый город № 2 и Новочебоксарская ТЭЦ-3 — Порт.

Подстанция «Технопарк», оснащенная двумя трансформаторами по 63 МВА, предназначена для электроснабжения потребителей в особой экономической зоне «Новочебоксарск». На объекте установлены современные элегазовые выключатели и трансформаторы тока, средства телемеханики и связи, микропроцессорные устройства релейной защиты, выполнены заходы ЛЭП 110 кВ. Все оборудование изготовлено отечественными предприятиями. Сумма инвестиций в проект составила более 1 млрд рублей.

В торжественной церемонии запуска подстанции приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, вице-премьер республики Дмитрий Краснов, генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов. По словам руководителя региона, новая подстанция в Новочебоксарске является важнейшим элементом энергетической инфраструктуры. Строительство обусловлено необходимостью обеспечить энергией растущие промышленные площадки индустриального парка, где реализуются проекты по выпуску современной продукции мирового уровня.

«Важно и то, что все оборудование подстанции создано отечественными производителями, а инженерные решения разработаны чувашскими специалистами», — подчеркнул Олег Николаев.

В свою очередь, глава ПАО «Россети» отметил, что запуск подстанции «Технопарк» — важный шаг в развитии энергетической инфраструктуры и залог дальнейшего процветания и социально-экономического роста региона. Энергообъект гарантирует надежное электроснабжение индустриального парка, способствуя привлечению инвестиций.

В ОЭЗ «Новочебоксарск» сейчас пять резидентов, трое из них готовятся строить свои объекты на территории индустриального парка. Вице-премьер Дмитрий Краснов сообщил, что сегодня ведутся переговоры с другими потенциальными инвесторами. Ввод нового энергообъекта обеспечит стабильность энергоснабжения промышленных площадок, минимизирует риски сбоев, тем самым позволит строить новые производства и увеличивать объем выпускаемой продукции.