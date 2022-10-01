Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития РФ

«Предложение Чувашии по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» признано соответствующим критериям создания таких зон, заявленные инвестиционные проекты отмечены как высокопроработанные. ОЭЗ в Чувашии обеспечит условия для реализации инвестпроектов, направленных на развитие химической, деревообрабатывающей, пищевой и смежных высокотехнологичных отраслей. Особые экономические зоны являются одним из драйверов привлечения инвестиций и промышленного развития регионов. И в условиях санкций они остаются одними из ключевых инструментов для развития собственных производств и импортозамещения. Треть площадок ОЭЗ (15 из 45) были созданы за последние два года. За первое полугодие 2022 года зафиксировано 77 новых резидентов. Это такой же показатель, как и год назад».