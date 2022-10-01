Проект по созданию ОЭЗ в Новочебоксарске поддержало Правительство России

О планах открыть в Чувашии особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Новочебоксарске говорилось давно. Шла большая подготовительная работа команды региона при поддержке федерального центра. Администрация города совместно с региональным Минэкономразвития приглашали к сотрудничеству потенциальных инвесторов, определяли земельные участки для организации производств, тщательно прорабатывали инвестпроекты, готовили заявку. А на днях стало известно, что создание ОЭЗ в Новочебоксарске одобрено на правительственном уровне.

Справка «СЧ» Особая экономическая зона (ОЭЗ) – часть территории региона, где действует льготный режим для предпринимательской деятельности. Для бизнеса предусмотрены выгодные предложения: минимальные административные барьеры, таможенные преференции, сниженные цены на аренду и выкуп земли, помощь в реализации инвестиционного проекта. Все резиденты согласно условиям участия могут претендовать на льготы по налоговым платежам в объеме 2 млрд рублей, а также получение необходимой для проектов инфраструктуры

Проект получил поддержку специальной рабочей группы, возглавляет которую вице-премьер Правительства России Юрий Трутнев. По его словам, группа нацелена на развитие преференциальных режимов страны – то есть особых льготных условий для ведения бизнеса, создания в регионах собственных производств и импортозамещения. На сегодня, по словам Трутнева, такие режимы представлены 45 особыми экономическими зонами, 92 территориями опережающего развития в моногородах, 22 территориями опережающего развития на Дальнем Востоке и одной ТОР в Арктике. Развитие этих форм очень важно, поскольку нашей стране еще в большей степени, чем ранее требуется экономический рост – считает вице-премьер.

Как сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на недавнем заседании рабочей группы, предложение Чувашской Республики отвечает всем необходимым критериям. Главные преимущества новой ОЭЗ: близость к федеральным трассам и строящаяся М-12, наличие железнодорожного и авиасообщения, речного грузового порта.

ОЭЗ поможет Чувашии осуществить проекты, направленные на развитие химической, деревообрабатывающей, пищевой и смежных высокотехнологичных отраслей. Подробнее об этом рассказал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

Прежде всего он отметил, насколько значим вклад особой экономической зоны в поддержание социальной стабильности Новочебоксарска. Благодаря инвестициям пяти резидентов ОЭЗ в объеме почти 13 млрд рублей будет создано не менее тысячи рабочих мест, поступят дополнительные налоги и страховые взносы в размере 4,3 млрд рублей в бюджеты разных уровней. На площади в 542 гектара, по словам руководителя региона, планируется производство химических продуктов (полилактид, гидрохлорит кальция), продуктов деревообработки (древесноволокнистые плиты), пищевых продуктов (мука, макаронные, хлебобулочные, кондитерские изделия и мясная продукция) и товаров других отраслей.

«Якорным» среди этих проектов, по мнению Главы Чувашии, станет производство биоразлагаемого пластика полилактида, из которого изготавливают упаковку последнего поколения. Мировой спрос на этот экологичный пластик уже сейчас превышает предложение, заявил Николаев.

По данным пресс-службы администрации Главы республики, окончательное решение по созданию ОЭЗ будет закреплено соответствующим постановлением Правительства страны.

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку: «Создание ОЭЗ в Новочебоксарске даст долгосрочный, системный эффект, откроет новые сферы для приложения труда людей, даст им уверенность в будущем. Пять уже представленных проектов предполагают инвестиции в размере почти 13 млрд рублей, но уже обсуждаются более крупные инвестпроекты. С появлением особой экономической зоны мы можем рассчитывать на серьезные экономические успехи Чувашии».

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