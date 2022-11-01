В Новочебоксарске появится ОЭЗ

С прицелом на «импортоопережение»

Длившиеся несколько лет дебаты о создании в Новочебоксарске особой экономической зоны завершились подписанием премьер-министром Михаилом Мишустиным соответствующего правительственного постановления. Это означает новую веху в экономической истории города, да и республики в целом.

Появление такой территории, которая будет называться ОЭЗ «Новочебоксарск», является реализацией установки индивидуальной программы развития Чувашии и Послания Главы республики по созданию в регионе так называемых преференциальных режимов. То есть особых льготных условий для инвесторов, чтобы новые проекты могли получить максимально благоприятную среду для их реализации.

Резиденты ОЭЗ имеют ряд существенных налоговых и других послаблений. Одна территория опережающего социально-экономического развития уже действует в Канаше, с 3 ноября в Новочебоксарске появилась особая экономическая зона. Их различия в том, что ТОСЭР — это весь город Канаш, а ОЭЗ — конкретные выделенные участки. ОЭЗ действует 49 лет, тогда как ТОСЭР — только 10 лет.

На состоявшемся в «Советской Чувашии» брифинге вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов рассказал о подробностях создания ОЭЗ. Прежде всего, это миллиарды рублей подтвержденных инвестиций на основе соглашений с инвесторами, около 1 тыс. новых рабочих мест, огромные налоговые поступления в местный бюджет. «Интерес резидентов к размещению своих проектов в зоне большой, и он продолжает расти. В работе порядка десяти инвестпроектов разного профиля», — сказал министр.

Главные для резидентов преференции — по налогам на имущество, транспортный, на прибыль. Данный налог в течение первых пяти лет не превысит 2%, тогда как для ТОСЭР такая существенная льгота не предусмотрена, там основные преференции — по социальным отчислениям. Еще одна ощутимая льгота для ОЭЗ — по НДС на поставку комплектующих, сырья и оборудования из-за рубежа. Для этого предстоит создать таможенную зону. Будут вноситься изменения в соответствующий закон республики для установления налоговых льгот для резидентов ОЭЗ. Наконец, ОЭЗ должна иметь государственную управляющую компанию, в отличие от ТОСЭР. Она будет решать в режиме одного окна вопросы подключения к сетям, проектирования, строительства и в дальнейшем, сказал министр.

Глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов считает самым важным, конечно, повышение инвестиционной привлекательности города, создание дополнительных рабочих мест. По его словам, «ОЭЗ позволит нам развиваться взрывными темпами».

Цифра 15 млрд рублей инвестиций даст присвоение статуса ОЭЗ в Новочебоксарске

Площадь зоны составляет более 542 гектаров. Львиная доля — 400 гектаров — принадлежит ПАО «Химпром». «Новость об ОЭЗ для нас очень хорошая, в русле разрабатываемой стратегии предприятия мы активно рассматриваем создание новых производств в рамках зоны, — сказала первый заместитель генерального директора ПАО «Химпром» Елена Колесникова. — Важнейшее преимущество от вхождения в ОЭЗ в том, что предоставляемые преференции позволят нам сократить сроки окупаемости вложений, реализовать большее количество проектов. Два из них дадут не менее 200 новых рабочих мест. Порядка 500 миллионов рублей в год ожидается налоговых отчислений». Елена Колесникова подчеркнула, что запланированный к освоению продукт будет производиться с целью повышения технологического суверенитета страны, в России он пока не выпускается и до сих пор импортировался.

В ОЭЗ разместятся предприятия не только химической, но и перерабатывающей, пищевой и других отраслей. Соглашения о реализации инвестиционных проектов подписаны с ООО «Группа Оргсинтез» и ООО «Био Планета», ООО «ПАРТВУД», ООО «Звениговский» и ООО «СТАР НАФТА». Планируется производство полилактида, гипохлорита кальция, продуктов деревообработки, пищевых продуктов (мука, макаронные, хлебобулочные, кондитерские изделия).

Тему импортозамещения продолжил журналист «СЧ». Обсуждение создания ОЭЗ началось задолго до активной фазы санкционного давления, когда вопрос замены импорта не стоял столь остро. Сейчас тема встала в полный рост, учитывается ли в этой связи фактор импортозамещения при формировании состава резидентов зоны, спросил он.

Отметив актуальность вопроса, Дмитрий Краснов напомнил, что первоначально городу предлагался статус территории опережающего развития, как и в Канаше. Но по предложению представителей федерального правительства сошлись все же на ОЭЗ, где больше возможностей для выпуска импортозамещающей продукции. «Данное направление трансформировалось в понятие технологического суверенитета, и теперь витает уже термин не импортозамещение, а импортоопережение, — сказал Краснов. — Проекты, в частности, «Химпрома» — как раз об этом. Продукты, которые будут производиться, вообще еще нигде не выпускались. При отборе резидентов предпочтение тем, кто способен на это и кто сможет максимально эффективно использовать предоставленные площади». Министр также выразил надежду на основе производств химического профиля в рамках ОЭЗ со временем создать химический кластер.

Проблем, которые предстоит решить в ходе создания ОЭЗ, множество. Одна из них — кадровая. Перспектива появления 1 тыс. новых вакансий для горожан в теории, конечно, радует, но это не значит, что они выстроились в очередь в ожидании хорошей работы, отметил Дмитрий Пулатов, специалистов еще надо готовить. По его словам, совместно с Новочебоксарским химико-механическим техникумом разрабатывается программа подготовки и переподготовки кадров. Вместе с резидентами определяется потребность в количестве специалистов, которые должны будут работать на новом оборудовании, потребность в их обучении. Модернизируются уже действующие образовательные программы.

Главный редактор «СЧ» Владимир Васильев поинтересовался этапами реализации проекта создания ОЭЗ. В течение 30 дней после подписания вышеназванного документа между Минэкономразвития России и субъектом, то есть Чувашией, должно быть подписано соглашение, где будут отражены показатели эффективности, полномочия региона, порядок контроля, ответил Дмитрий Краснов. Затем начинается подготовка плана обустройства территории, избирается наблюдательный совет. А самое главное — продолжается работа с резидентами. Все организационные вопросы должны быть «закрыты» к июню 2023 года, резюмировал министр.

Фото Максима Васильева