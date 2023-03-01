Власти Новочебоксарска отчитались перед жителями и республикой

Город с большим потенциалом

Минувший год для второго по величине города Чувашии во многом стал переломным, сформировав в разных сферах жизни новочебоксарцев позитивные тренды. Для этого команде правительства республики потребовалось около трех лет. В 2020 году, когда Чувашию возглавил нынешний руководитель региона Олег Николаев, в Новочебоксарске, как и в других муниципалитетах, разработали программу комплексного социально-экономического развития. В ней детально проанализировали состояние дел и наметили, что нужно делать. На прошлой неделе о результатах такого подхода говорили в Новочебоксарске. Там подвели итоги развития города за 2022 год и обсудили задачи на этот.

От особой экономической зоны до рощи

С подробным докладом о городских делах выступил глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов. Одним из ключевых событий в экономике города химиков стало создание особой экономической зоны. Предполагается, что объем инвестиций якорных резидентов к 2027 году составит более 15 млрд рублей, появится свыше тысячи новых рабочих мест. По словам новочебоксарского градоначальника, девять потенциальных резидентов уже готовы «зайти» на эту площадку с проектами на сумму 4 млрд рублей. «Всех инвесторов мы с удовольствием примем и совместно с Агентством инвестиционного развития, можно сказать, «за руку» проводим до логического завершения процесса. Но нужно поторопиться — земли всего 500 гектаров», — пригласил он.

В условиях санкционного давления в городе удалось сохранить производства и, что не менее важно, рабочие места. Безработица по году не превысила 0,5%.

Заметно, на четверть к уровню 2021 года, вырос объем инвестиций, превысив 3,5 млрд рублей. За год введено 52 тысячи квадратов жилья, в том числе сдан последний «проблемный» дом, построить который планировалось еще в 2017 году. И теперь в Новочебоксарске, по словам Дмитрия Пулатова, вопрос «обманутых дольщиков» закрыт. Государственную поддержку на улучшение жилищных условий получили 57 молодых семей, обеспечены жильем 13 детей-сирот и две многодетные семьи. А в этом году новоселье справят еще 17 детей-сирот и десять многодетных семей.

Много говорил глава администрации и о сфере ЖКХ. В городе износ сетей составляет 70% и без своевременной передачи их концессионеру количество аварий бы только росло. По концессии отремонтировали 3,8 км тепловых сетей, еще 6,5 км обновят в этом году. Такая же ситуация с водоснабжением: профинансировано проектирование городских объектов водоснабжения и ливневых сооружений и наконец-то построены сети в микрорайоне «Липовский». Выросли темпы капремонта. Если в 2022 году в программу вошли 33 многоэтажки, то в этом планируют отремонтировать 37 домов. Кроме этого заменят 24 лифта по восьми адресам.

В социальной сфере Дмитрий Пулатов отметил начало строительства школы на 1100 мест в 9-м микрорайоне, которую возводят по концессионному соглашению. Срок ее сдачи намечен на конец 2024 года. В июне завершится масштабная реконструкция спорткомплекса, идет работа по подготовке проектов реконструкции Центрального стадиона, строительства ипподрома на территории конноспортивной школы и Центра спортивной гимнастики при спортшколе № 1.

Бодро прозвучали в докладе цифры по ремонту дорог, благоустройству дворов и общественных пространств. Последние ждут большие перемены. Так, благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов для малых городов Новочебоксарск получил федеральный грант в размере 106 млн рублей на благоустройство Ельниковской рощи. В парке создадут не только зону отдыха с максимумом активностей, но и место, где смогут проявить себя предприниматели.

В том же духе разработают концепцию благоустройства нижней набережной. Предварительный эскизный проект уже есть, консультируют новочебоксарцев ведущие российские урбанисты. «В перспективе роща и набережная станут единым туристическим пространством. Совместно с Агентством инвестиционного развития сопровождаем проект, который свяжет обе локации. Что это будет? Пусть для жителей это пока остается сюрпризом», — заинтриговал Дмитрий Пулатов.

Должно стать не хуже, а лучше

Свою оценку работе новочебоксарской команды управленцев дал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Отметив рост инвестиций, ввода жилья, в особенности закрытие проблемы обманутых дольщиков, главный финансист обратил внимание на темпы роста зарплат — этот показатель в Новочебоксарске немного хуже, чем в среднем по республике.

Прямая финансовая поддержка городу тоже увеличивается. Если в прошлом году Новочебоксарск из бюджета республики получил 218 млн рублей, то в 2023 году — 260 млн рублей.

Взяв во внимание топ-5 основных жалоб жителей города (дороги, благоустройство, ЖКХ, общественный транспорт и социальное обслуживание), министр проанализировал их с точки зрения финансов. Так, в своем Послании Президент обозначил, что в городских агломерациях в 2024 году нормативное состояние дорог должно быть доведено до 85%. В Новочебоксарске эта цифра пока на уровне 68%, так что за два года городу предстоит качественно отработать средства, которые получит муниципалитет.

Не часто хвалит министр финансов, но за победу во Всероссийском конкурсе проектов для малых городов новочебоксарцев поблагодарил. Времени для подачи документов было очень мало, но городские власти и Минстрой сработали оперативно, сумев привлечь деньги на благоустройство рощи. Единственное, что попросил министр, — содержать и беречь все, что сделано во дворах и общественных пространствах.

Отметил он и решение вопроса с жильем для многодетных семей. По решению Главы Чувашии процесс идет последовательно: если прежде ключи от заветных метров получали семьи с восьмью, затем с семью детьми, то в этом году — и с шестью. «Если раньше в городе многодетным предоставляли по 1-2 квартиры в год, то в этом уже будет десять, причем 6 из них — для семей с шестью детьми. В очереди еще 34 семьи. При таких темпах эта задачка имеет шанс на выполнение», — просчитал Михаил Ноздряков.

Но проблема остается с квартирами для детей-сирот (в очереди по Новочебоксарску 104 человека) и молодых семей.

В сфере ЖКХ идет централизация, но в результате нее, как считает министр, «не должно стать хуже, а должно стать лучше». А в сфере общественного транспорта после объединения Чебоксарского и Новочебоксарского троллейбусных управлений в ГУП ожидаются серьезные инвестиции в обновление подвижного состава. По различным схемам в республику поступят 153 троллейбуса. Кроме того, будут модернизированы подстанции и полностью обновят контактную сеть Новочебоксарска.

КСТАТИ Один день в общественном транспорте для чиновников предложил ввести в Чувашии депутат Госсовета Сергей Семенов.

«2023 год для города — особенный: Новочебоксарск примет День республики. Постараемся, чтобы год стал прорывным для города. Обращаю внимание, прежде всего, не на праздники, а на деловую часть — на открытие новых производств и новых объектов в городе. Считаю, что этот год состоится, если каждый житель свой небольшой вклад в это внесет. При таком отношении все получится», — заключил Михаил Ноздряков.

Место для жизни

Добиться позитивных сдвигов в жизни Новочебоксарска за три года, по мнению Главы Чувашии Олега Николаева, — хороший результат. Ведь многие негативные моменты копились в городе десятилетиями, вопросы игнорировались и не решались. «За три года нам удалось не просто сдвинуть с места, а синхронизировать процессы использования всех возможностей, создать особую экономическую зону и реализовывать новые проекты», — сказал Олег Николаев.

По его словам, Новочебоксарск — территория, которая имеет очень большой потенциал для прорывного развития. За короткий срок удалось добиться неплохих показателей. Это, в первую очередь, как уже было отмечено, победа в конкурсе малых городов в прошлом году и создание особой экономической зоны. Чувашия, как сказал Олег Николаев, стала единственным регионом страны, кому удалось за год добиться положительного решения Правительства Российской Федерации о создании ОЭЗ. Обычно на это у регионов уходит около трех лет.

Ощутить некоторые перемены новочебоксарцы смогут уже к концу года, а в целом, как считает руководитель республики, город ждут большие преобразования в ближайшие 3-5 лет. «В городе есть все, чтобы стать очень привлекательным местом, где можно реализовать себя, получать великолепное образование, работать на высокотехнологичных предприятиях. А для многих, думаю, город станет точкой притяжения и местом для жизни», — уверен он.

Особая тема

Сколько было жалоб на «фанфурики» и засилье питейных заведений, однако проблема с ними в республике так и не решена. Вновь подняли эту тему и в Новочебоксарске. В 125-тысячном городе, по мнению депутата Госсовета Чувашии Сергея Семенова, необходим вытрезвитель, равно как и питомник для бездомных кошек и собак. «Если мы хотим особую экономическую зону создавать, то эти объекты обязательно нужны, чтобы наш город был цивилизованным», — сказал он.

Как ответил Олег Николаев, вопрос продажи спиртосодержащих антисептиков вне аптек должен решаться не на республиканском, а на федеральном уровне. В ближайшее время городские депутаты пообещали отправиться в рейд и продумать, как решить этот вопрос.