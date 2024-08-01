Две медали завоевали чувашские спортсменки на чемпионате России по легкой атлетике

«Бронза» с золотым отливом

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по легкой атлетике. По итогам соревнований представители нашей республики завоевали две бронзовые награды. О третьем месте Виктории Максимовой на 100-метровке «СЧ» уже рассказывала. Еще одну «бронзу» в копилку сборной Чувашии принесла Анастасия Красильникова на дистанции 3000 метров с препятствиями. На финише Анастасия показала время 9 минут 56,09 секунды. Серьезные надежды возлагались на медальное выступление Виктории Максимовой на коронной 200-метровке, но она осталась в шаге от пьедестала почета, став четвертой. Отличный квалификационный результат на дистанции 1500 метров продемонстрировала сестра Анастасии Анна Красильникова. Однако в финале Анна финишировала на пятом месте.