Диспансеризация–2026: как бесплатно проверить своё здоровье

Важная часть жизни каждого человека — забота о здоровье. И диспансеризация, как комплексное экспресс-обследование организма, проводимое для оценки состояния здоровья, позволяет выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии до появления явных симптомов, получить рекомендации врачей и заняться профилактикой заболеваний или, при необходимости, получить своевременное лечение.

Как профилактическое мероприятие пройти диспансеризацию могут совершеннолетние граждане, даже если у них нет жалоб на здоровье, по полису ОМС. При этом обследования и анализы назначают не по желанию пациента, а согласно утвержденному Минздравом России перечню в соответствии с возрастом и полом.

Диспансеризация, как направление медицинской профилактики, позволяет своевременно определить риски развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии, диабет, онкология, хронические болезни легких. Профилактика этих болезней важна, потому что их проще предупредить, чем лечить. Цель мероприятия заключается в сохранении здоровья человека любого возраста, в предупреждении развития или прогрессирования заболеваний.

Диспансеризация охватывает взрослое население от 18 лет и старше. Для лиц от 18 до 39 лет комплекс мероприятий проводится раз в три года, для граждан в возрасте 40 лет и старше — ежегодно. Для удобства планирования ее прохождения ежегодно публикуется список годов рождения, подлежащих диспансеризации в текущем году. Для граждан моложе 40 лет есть простой способ, который поможет понять, можно ли им пройти диспансеризацию в этом году: свой возраст нужно поделить на три, и если получится целое число, можно пройти профилактическое мероприятие.

Для тех, кто не попал в график, доступен профилактический медицинский осмотр — его можно проходить ежегодно в любом возрасте. В рамках него проверяются базовые параметры организма. По своей сути он фактически повторяет первый этап диспансеризации.

Попасть на осмотр к врачам, сдать анализы и пройти необходимые обследования в рамках программы диспансеризации можно в медицинской организации по месту жительства, центре здоровья или кабинете диспансеризации при поликлинике. Для жителей муниципальных округов Чувашии помимо районных больниц открыты двери врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Гражданам, направляющимся на диспансеризацию, необходимо иметь паспорт и полис ОМС (выписку о полисе ОМС).

Узнать, к какой поликлинике вы прикреплены, можно на портале «Госуслуги» в разделе «Здоровье». А еще узнать о прикреплении можно по телефону страховой компании: АО «Чувашская медицинская страховая компания» — 8 800 201 9546, АО «Страховая компания «Чувашия-Мед» — 8 800 250 0226.

Напоминаем и о расширенной программе углубленной диспансеризации для граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. Она включает в себя дополнительные обследования, направленные на выявление изменений в организме человека и предотвращение осложнений, которые могло вызвать заболевание. Пройти ее можно по истечении 60 дней после выздоровления в течение года. Если переболевший лечился самостоятельно, он все равно может пройти обследование. Для этого нужно написать заявление на имя главврача своей медицинской организации.

Особое внимание уделяется диспансеризации женщин и мужчин репродуктивного возраста (от 18 до 49 лет), направленной на оценку их репродуктивного здоровья. Она проводится в целях выявления у граждан признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода. В 2026 году блок по репродуктивному здоровью расширяется — в перечень включено обследование на вирус папилломы человека (для женщин в возрасте от 21 до 49 лет один раз в пять лет) и, при положительном результате на него, жидкостная цитология микропрепарата шейки матки. Такие меры обусловлены необходимостью усиления профилактики заболеваний, влияющих на фертильность и онкологические риски репродуктивных органов.

При прохождении диспансеризации могут быть учтены результаты медицинских исследований, входящих в объем диспансеризации, проведенные в течение последних 12 месяцев. Возьмите с собой на прием документы и покажите их врачу.

Примите во внимание, что с 2024 года можно пройти диспансеризацию вне медицинского учреждения — по месту работы или по месту учебы (для студентов). Для этого руководство организации заключает соответствующий договор с выбранной медицинской организацией и обеспечивает условия, которые подойдут для проведения диспансеризации работников или учащихся.

Но не всегда у нас есть возможность пройти диспансеризацию на рабочем месте или в свободное от работы время. И если работающему человеку нужно отпроситься, чтобы пройти диспансеризацию, работодатель обязан его отпустить. По закону для этих целей предусмотрено освобождение от работы на один рабочий день, при этом место работы (должность) и средний заработок сохраняются. Сотрудники предпенсионного возраста (мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет) могут рассчитывать на два таких выходных в году, если не успели пройти диспансеризацию в течение одного дня. Согласуйте дату прохождения профилактического мероприятия с руководителем, напишите заявление, дождитесь приказа. Работодатель вправе запросить подтверждение, что работником день был потрачен не на отдых, а на проверку своего здоровья. Поэтому необходимо в медицинской организации получить соответствующую справку и представить ее по месту требования.

С каждым годом прохождение диспансеризации становится более гибким и ориентированным на потребности населения. Медицинские организации предоставляют возможность пройти профилактическое мероприятие в вечерние часы и по субботам — это особенно важно для тех, кто не может отпроситься с работы или воспользоваться программами диспансеризации на предприятии. А переход на ежедневный режим работы позволит еще более повысить доступность медицинской помощи прикрепленному населению. И этот процесс уже начат в Чебоксарах.

Для маломобильных граждан введен специальный регламент на прохождение диспансеризации на дому или в условиях стационара. О такой возможности лучше спросить в регистратуре поликлиники.

Обращаем ваше внимание, что ТФОМС Чувашской Республики проводится активная информационная работа среди населения по популяризации здорового образа жизни и предупреждению хронических неинфекционных заболеваний. Ежегодно разрабатываются и изготавливаются буклеты соответствующей направленности, которые размещаются в медицинских организациях Чувашии в доступных местах.

Здоровье — самое ценное, что есть в жизни каждого из нас! Забота о нем — залог вашего благополучия. Чтобы организм был здоровым и работал без перебоев, его, как и любой механизм, необходимо регулярно проверять. Диспансеризация является вашим вкладом в будущее, помогая прожить долгую и активную жизнь. Уделите ей время и будьте спокойны за свое здоровье!

Ульяна Пчелкина, ТФОМС Чувашской Республики