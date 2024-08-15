От славной истории — к новым свершениям

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Валерия Панфилова

Столица Чувашской Республики отмечает отличную дату — 555 лет. С этим праздником чебоксарцев и жителей республики поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.

«Чебоксары — это визитная карточка Чувашии, наш город часто называют жемчужиной Поволжья. Мы любим его и гордимся тем, что живем здесь, — отметил в своем поздравлении Глава республики. — Чебоксары — город трудовой доблести. У него славное прошлое и блестящие перспективы на будущее.
Благодаря нашей искренней любви и совместной работе город становится современным и комфортным для проживания. Его оригинальный облик создают исторические памятники, парки, скверы и бульвары, спортивные площадки, благоустроенные дворовые территории и, конечно, набережная великой Волги.
Каждое поколение бережно хранит традиции и реализует все открывающиеся возможности. Сегодня мы прославляем всех, кто трудится на фабриках и заводах, учит и учится, строит и созидает, участвует в культурных, спортивных событиях, организует их, обеспечивает порядок и безопасность.
…Вместе мы и дальше будем делать все от нас зависящее, чтобы Чувашия и наша любимая столица процветали и развивались, чтобы здесь создавались новые семьи, рождались дети и в каждом доме жили радость и счастье. От всей души желаю всем крепкого здоровья и благополучия. С юбилеем, Чебоксары!»

С юбилеем Чебоксар жителей города и республики поздравил и Председатель Государственного Совета Чувашии Леонид Черкесов.

«Чебоксары стали родным домом для многих поколений талантливых и трудолюбивых людей, которые бережно хранят традиции, приумножают его богатую историю, — подчеркнул он. — Столица республики по праву признана одним из самых благоустроенных городов России. Удивительная природа, яркая самобытная культура и развитая инфраструктура вдохновляют горожан и многочисленных гостей.
Сегодня Чебоксары — это современный, динамично развивающийся город. Благодаря нашему единству, любви к родной земле и созидательным устремлениям столица Чувашии уверенно шагает вперед, укрепляет свои позиции в экономике и социальной сфере, преображается, становясь уютнее и привлекательнее. Спасибо каждому из вас за то, что вносите частичку души в процветание города!»

Опубликовано: 15 августа 2024 г.


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