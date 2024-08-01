Чебоксары-555: ТОП–5 событий Дня города

Полеты над столицей, хиты на Красной площади и зарядка от бывшего американца

1.

«Стрижи» прилетели». Эту радостную новость в среду обсуждали все чебоксарцы — от министров и депутатов до простых горожан.

Легендарная пилотажная группа в четвертый раз будет участвовать в праздновании дня рождения Чебоксар. Причем в юбилейный год своими выступлениями чебоксарцев она порадует дважды. 16 августа с 11 часов самолеты в цветах триколора будут кружить над городом в тренировочном полете. А 18 августа в 12 часов «Стрижи» покажут праздничное воздушное шоу над заливом и Московской набережной.

2.

Поющие врачи и банкиры, танцующие инженеры, поэты из заводских цехов — где можно все это увидеть? Только на фестивале «Чебоксары — город славы трудовой».

Проводится он в столице республики с 2014 года, нынче участвуют в нем десять трудовых коллективов — Чебоксарский электроаппаратный завод, АО «ЭЛАРА», концерн «Тракторные заводы», ЧПО имени В.И. Чапаева, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и другие предприятия и организации города. Вышедшие на сцену артистические бригады признаются в любви к родному городу и докажут, что в их коллективах работают не только профессионалы своего дела, но и творчески талантливые люди.

Начнется фестиваль 17 августа в 17 часов. Место встречи — главная сцена на Красной площади.

3.

Традиционную зарядку на Красной площади проведет легендарная личность — боец смешанных единоборств, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

Знаменит он не только спортивными победами. Коренной американец, считающий себя русским по духу, давно мечтал жить в нашей стране и в мае 2018 года по указу Владимира Путина получил российское гражданство. А недавно Монсон решил отказаться от американского паспорта. «Не хочу иметь ничего общего с Америкой», — объяснил он.

Зарядка с Джеффом Монсоном пройдет на Красной площади 18 августа в 11 часов.

4.

Творческий бульвар в этом году станет своеобразным филиалом выставки «Россия».

В День города представители муниципалитетов Чувашии проведут на площади Республики презентации своих округов — те самые, которыми они не так давно впечатлили гостей Международной выставки-форума на ВДНХ. Будут на Творческом бульваре и уже знакомые горожанам развлечения — мастер-классы, фотозоны, интерактивы, выставки, спортивные площадки. Все они разместятся на проспекте Ленина.

Творческий бульвар начнет свою работу 18 августа в 15 часов.

5.

«Я — русский», «Встанем», «Моя Россия» — эти песни знает и любит вся страна. А у чебоксарцев и гостей столицы будет возможность услышать их из первых уст, от автора и исполнителя всенародных хитов — в День города на главной праздничной площадке выступит певец SHAMAN (вне сцены — Ярослав Дронов).

«Российская газета» приводит слова певца о том, что он вкладывает в слова «Я — русский», которые дали имя и главную строчку припеву его самого известного хита. «Для меня быть русским — это находиться на своем месте и делать свое дело с полной отдачей, — рассказал Ярослав Дронов перед одним из концертов в Москве. — Так как я музыкант и нахожусь на сцене, я считаю, что вот это — мое место. И я делаю свое дело с полной отдачей. Люди мне, наверное, за это благодарны».

Выступление певца запланировано на 18 августа на Красной площади, начало в 21 час. Вход на концерт свободный.