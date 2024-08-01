Былая слава «Текстильмаша» возродилась в технопарке

Отличным подарком республике ко дню рождения столицы стало открытие крупной производственной зоны в Чебоксарах — частного промышленного парка «Машзавод». Важное событие прошло с участием Главы Чувашии Олега Николаева.

Новый объект второй подобный по счету в регионе, и специализация его — машиностроение и металлообработка. Душа радуется, когда видишь обилие работающих токарных, фрезерных станков, современных комплексов с ЧПУ. Обстановка комфортная — чистота, порядок и стабильное снабжение энергоресурсами, удобная внутренняя логистика.

Сегодня здесь выпускают свою продукцию 12 резидентов. К 2032 году их станет 15, будет создано 500 новых рабочих мест, совокупный объем выручки составит около 16 млрд рублей, что позволит почти на 2 млрд пополнить налоговыми платежами государственный бюджет.

В новом техпарке расположены производства сельскохозяйственого оборудования — это сеялки и хмелеуборочные комбайны. Только недавно вернулись с очередной федеральной выставки чувашские автобетононасосы. Здесь же, на «Машзаводе», выпускают автоматизированные складские и лифтовые системы, покрасочные камеры. Молодые промышленники организовали свой завод и производят 4D аттракционы. Скоро жители Чувашии смогут опробовать их вместе с детками. В сентябре в одном из бывших крупных развлекательных центров откроется новый парк развлечений, где и будет представлена продукция чувашских создателей VR-аттракционов. Часть резидентов работают в рамках гособоронзаказа.

Показатели выработки продукции на новой промышленной площадке постоянно растут. С момента старта они практически удвоились, и перспективы дальнейшего роста однозначно есть.

«Вся продукция имеет потенциал и востребована. Например, ткацкими станками заинтересованы наши коллеги из Беларуси. Также разработаны опытные образцы хмелеуборочного комбайна и хмелесушилок. Мы создаем технику полного цикла по переработке хмеля. Есть потребности в других регионах. Все производства направлены на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Как рассказал вице-премьер правительства республики Дмитрий Краснов, при создании ткацкого станка местные специалисты опирались на опыт мировых производителей. При этом учли и наработки прошлых лет — знания и решения советской инженерной школы. Именно сейчас республика, по сути, возрождает целую отрасль текстильного машиностроения.

В стране ниша ткацкого оборудования в силу его сложности практически свободна. И именно чувашский «Текстильмаш» играет важную роль в возрождении отечественного станкостроения и уже выходит на партнерство с российскими и белорусскими коллегами. Только в Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение в Беларуси мы поставили запасных частей и принадлежностей к ткацким станкам на сумму порядка 1,2 млн рублей. В ходе недавнего визита в Минск уже обсуждалось техническое задание для выпуска станков под нужды крупнейшего производителя текстильной продукции в Беларуси — компании «Камволь».

И сразу правительство республики начинает оказывать поддержку резидентам «Машзавода» — им предоставят повышенную ставку субсидирования. Она составит 40%, это позволит быстрее модернизировать производственные процессы. Новый промышленный парк создан в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В результате такой системной работы Чувашия вошла в ТОП-5 российских регионов по оказанию помощи бизнесу.