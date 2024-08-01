Абитуриенты выбирают Чувашию

Прием на бюджетные места в ЧувГУ завершен

Но еще можно успеть подать документы на платные формы обучения — по очной, очно-заочной и заочной формам документы принимают до 20 августа.

В этом году в ЧувГУ отмечают нестандартную ситуацию: выросло количество поданных заявлений, увеличились проходные баллы, больше абитуриентов с различными достижениями выбирали региональные, а не столичные вузы. Так, в ЧувГУ в этом году на 2001 бюджетное место подали около 23000 заявлений, а количество абитуриентов превысило 7500.

Этот факт говорит о том, что вчерашние школьники выбирают качественное практикоориентированное образование с возможностью трудоустройства по специальности уже со 2 курса.

«Постепенно происходит сдвиг в приоритетах — абитуриенты с высокими баллами остаются учиться в регионе. Это плод нашей совместной работы с отраслевыми министерствами и нашими партнерами-работодателями, а также результат нашей системной работы со школьниками. Мы выезжали в учебные заведения сами и с партнерами, приглашали ребят на дни открытых дверей, организовывали экскурсии на партнерские предприятия, проводили олимпиады, показывали, какая лабораторная и образовательная база есть в университете, что ждет их в период студенческой жизни и после окончания вуза», — отмечает ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров.

В этом году на бюджетные программы обучения ЧувГУ поступили представители 48 регионов и 4 зарубежных стран. Без вступительных испытаний зачислены 7 призеров всероссийских олимпиад из Чувашии и 9 стобалльников из трех регионов, что намного превышает показатели предыдущих лет.

Цифра Стоимость обучения в ЧувГУ на платной основе — от 29900 рублей в год

Наталья Белова, студент направления «Стоматология» медицинского факультета, прошла на бюджет без вступительных испытаний за призовое место во Всероссийской олимпиаде школьников:

«В школьные годы активно участвовала в различных олимпиадах, являюсь победителем олимпиады по чувашскому языку межрегионального уровня. А самое главное — призером заключительного тура олимпиады «Гранит науки» по химии, включенной в Перечень олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, что дает мне возможность поступить без вступительных испытаний в ряд вузов страны. Я выбрала медицинский факультет Чувашского госуниверситета, мечтаю стать стоматологом. Думаю, именно ЧувГУ даст мне нужную базу знаний, чтобы в будущем я смогла работать по этой профессии. Кроме того, мои школьные достижения позволяют получать в Чувашском госуниверситете дополнительную стипендию, что тоже немаловажно».

Факультетами-лидерами по количеству заявлений традиционно стали медицинский — 1973, информатики и вычислительной техники — 1339, юридический — 1164, экономический — 1023. Например, конкурс на «Стоматологию» составил 44,2 человека на место. Несмотря на «молодой возраст», Высшая инженерная школа не отстает, на одно бюджетное место 32,7 человека-претендента. Самый высокий проходной балл оказался у поступающих на факультеты иностранных языков, информатики и вычислительной техники и экономического факультета.

Более 2000 студентов ЧувГУ уже стали частью вуза. Но для тех, кто внезапно решил сменить направление, не добрал баллов на бюджет, пришел к идее «вышки» после колледжа или просто захотел получить дополнительное образование, тоже есть прекрасный вариант — платные формы обучения:

очная,

очно-заочная и

заочная.

В ЧувГУ стоимость начинается от 29900 рублей в год в зависимости от факультета и формы обучения. Но это возможность повышать свои знания в удобном для вас формате. Для заочной формы есть вариант полностью дистанционный — 0 приездов в вуз за время обучения.

Все интересующие моменты можно уточнить в Приемной комиссии по телефону 8 (8352) 45-23-39 или приехав по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, 38. График работы: понедельник-пятница с 9 до 17 ч., суббота с 9 до 14 ч.

Мы в ЧувГУ создаем будущее — присоединяйтесь!

Татьяна Петрова

Фото из архива ЧГУ имени И.Н. Ульянова

Лиц. № 2276 от 19.07.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки