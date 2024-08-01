Фейерверк на День города отменяется

Об этом сообщили на заседании рабочей группы по подготовке и проведению празднования 555-летия Чебоксар.

«Чувашская Республика вместе со всеми регионами страны солидарна в поддержке жителей Курской области, которая подверглась акту террора со стороны боевиков ВСУ, — написал в телеграм-канале вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков. — Именно поэтому принято решение не проводить салют и ограничиться только световым оформлением».

Полпред сообщил также, что по случаю Дня города на нескольких улицах Чебоксар изменится схема движения, а некоторые участки и вовсе будут закрыты для автомобилистов. И порекомендовал водителям строить маршрут заранее, желательно не через центр города, если в этом нет необходимости. Проинформировал Ладыков и о другом ограничении — с 16 по 18 августа алкоголь, в том числе пиво, не будет продаваться за 2 часа до начала того или иного праздничного мероприятия, во время и в течение часа после его окончания.

Зато проблем с тем, как добраться поздним вечером до дома, у горожан быть не должно. 18 августа праздничная программа завершится в 22.15, и в связи с этим до часу ночи продлена работа общественного транспорта, по городу в том числе будут курсировать и новые автономные троллейбусы. А 17 августа, сообщают в администрации Чебоксар, работу городского общественного транспорта планируется продлить до полуночи.