В Росреестре Чувашии зарегистрировали право собственности на Единый недвижимый комплекс (ЕНК)

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Строительная компания «Отделфинстрой» оформила права более 30 сооружений объектов газоснабжения как на одну недвижимую вещь. Ранее они были поставлены на кадастровый учет и права на них зарегистрированы. Сейчас все объединили в единый комплекс.
«Понятие ЕНК достаточно новое. В нашей республике в Едином государственном реестре недвижимости имелись данные всего о шести таких комплексах. Теперь этот перечень пополнился еще одним неделимым объектом, в который вошли сооружения газоснабжения коттеджного поселка Чандрово», — пояснила начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Чувашии Ольга Иеронова.
Единый недвижимый комплекс (ЕНК) — совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов, либо расположенных на одном земельном участке, если в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом на одну недвижимую вещь.
При этом ЕНК признается недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, и к нему применяются правила о неделимых вещах.

Опубликовано: 12 августа 2024 г.


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