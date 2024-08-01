Строительная компания «Отделфинстрой» оформила права более 30 сооружений объектов газоснабжения как на одну недвижимую вещь. Ранее они были поставлены на кадастровый учет и права на них зарегистрированы. Сейчас все объединили в единый комплекс.
«Понятие ЕНК достаточно новое. В нашей республике в Едином государственном реестре недвижимости имелись данные всего о шести таких комплексах. Теперь этот перечень пополнился еще одним неделимым объектом, в который вошли сооружения газоснабжения коттеджного поселка Чандрово», — пояснила начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Чувашии Ольга Иеронова.
Единый недвижимый комплекс (ЕНК) — совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов, либо расположенных на одном земельном участке, если в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом на одну недвижимую вещь.
При этом ЕНК признается недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, и к нему применяются правила о неделимых вещах.
В Росреестре Чувашии зарегистрировали право собственности на Единый недвижимый комплекс (ЕНК)
Строительная компания «Отделфинстрой» оформила права более 30 сооружений объектов газоснабжения как на одну недвижимую вещь. Ранее они были поставлены на кадастровый учет и права на них зарегистрированы. Сейчас все объединили в единый комплекс.