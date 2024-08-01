В Чувашии в июле на кадастровый учет поставлено 380 индивидуальных жилых домов

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дачники активизировались

«В июле мы заметили значительный рост в оформлении дачных жилых домов. За месяц на учет было поставлено 52 жилых дома в садоводческих товариществах, причем 28 из них — это новые здания, построенные в 2022-2024 годах. Связана такая активность, конечно, с предстоящей догазификацией садоводческих товариществ, где одним из условий является зарегистрированное право собственности на индивидуальный жилой дом», — поделилась информацией начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Чувашии Светлана Андреева.

В Чебоксарском округе больше всего частных строений — 106. Самый большой по площади частный дом был поставлен на кадастровый учет в Козловке. Находится он по улице Жемчужной — три этажа, площадь более 400 кв. м. А вот самый маленький жилой дом, 13 кв. м, учтен Росреестром в деревне Новое Ядрино по улице Водопроводной.
Самым старым домом, который был поставлен в июле на кадастровый учет, стало здание в селе Порецкое. Год постройки — 1920, площадь — 40 кв. м.

Опубликовано: 7 августа 2024 г.


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