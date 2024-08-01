В Чебоксарах собрали 837 кг вторсырья

Новинки из мусорной корзинки

Вместо свалки — на переработку

Выходной в экостиле провели в детском парке имени А.Г. Николаева в Чебоксарах участники Дня осознанных действий. Так называется акция по сбору вторичных ресурсов, которую организовали активисты и волонтеры АНО «Чистая Эко Среда».

За несколько часов в парке собрали в общей сложности 837 кг вторсырья, которое в дальнейшем отправится на переработку. Это изделия из различного вида пластика, металла, стекла, макулатура, ветошь, блистеры от лекарств и многое другое, что пригодно для использования. Каждый компонент складировали отдельно, причем волонтеры тщательно следили за тем, чтобы вторсырье попало в нужный контейнер. Так, флаконы от шампуней сортировали отдельно от упаковок из-под продуктов, а цветные пакеты не смешивали с прозрачными. Принести можно было и просроченные лекарства, и старые батарейки: выкидывать в мусорное ведро вместе с другими бытовыми отходами их нельзя — требуется отдельная утилизация.

Учили посетителей не только правильно сортировать, но и мыслить «по-зеленому». Все желающие могли поучаствовать в интересных мастер-классах или сделать для себя что-то функциональное и нетривиальное из вторсырья. Взрослые и дети с удовольствием изготавливали бумагу своими руками, экооткрытки, мастерили забавные поделки из винных пробок и даже ткали узоры из ниток на собранных веточках деревьев.

Нашлось применение и игрушкам, из которых дети уже выросли. На мероприятии организовали ярмарку, где совсем за небольшую стоимость можно было приобрести хорошие игрушки, пазлы, книжки. Продавали свой «товар» дети, которые сами же устанавливали цену.

В форме игры ребята не только давали вещам вторую жизнь, но и учились осознанному потреблению. Также в этот день можно было поучаствовать в буккроссинге (обмене книгами), акции «Меняйте стержень, а не ручку» и других полезных акциях, рассказывающих о бережном отношении к природе и ресурсам.