В ЧувГУ стартовала программа профессиональной переподготовки в области технической защиты информации

Программа «Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» направлена на повышение уровня информационной безопасности критически важных организаций РФ, повышение устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации и на формирование компетенций руководителей и специалистов, необходимых для руководства, проектирования и эксплуатации технической защиты конфиденциальной информации.

С 1 августа по 30 ноября 2024 г. в рамках исполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» на базе Чувашского госуниверситета преподаватели и партнеры вуза – специалисты с большим багажом знаний из реального сектора, проводят занятия по актуальным темам. Программа предназначена для специалистов и руководителей различных, в том числе и государственных, организаций, которые обеспечивают информационную безопасность. Первыми слушателями стали государственные гражданские служащие исполнительных органов.

Слушатели получат новые знания в области технической защиты информации, изучат основы информационной безопасности и вопросы организации работ по защите информации. Программа согласована с ФСТЭК России и соответствует требованиям Постановления Правительства РФ № 79 от 03.02.2012 г. (в ред. ПП РФ № 541). По итогам обучения слушателям будут выданы дипломы о профессиональной переподготовке.

Татьяна Копышева, доцент ЧГУ им.И.Н. Ульянова, руководитель программы: «Руководитель организации несет персональную ответственность за обеспечение кибербезопасности. Поэтому безопасность должна быть не формальной, а реальной и необходимо четко понимать, какое программное и аппаратное обеспечение использовать для защиты инфраструктуры. Данная программа направлена для формирования актуальных знаний в области кибербезопасности в ключевых организациях страны. Мы с коллегами уверены, что курс пройдет продуктивно и слушатели покажут хорошие результаты».