Шитье и вышивка по наследству

В Год Семьи Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия на странице в ВКонтакте рассказала о семье Владимира Васильевича и Татьяны Анатольевны Серебряковых из села Новые Алгаши Цильнинского района.

Глава семейства — учитель физкультуры. Трудится в Новоалгашинской средней школе. А еще он — тренер детско-юношеской спортивной школы. Основная профессия Татьяны Анатольевны — экономист, много лет она работала в колхозе «Вперед к коммунизму» главным экономистом. Татьяна — отличная швея и домашний агроном. Супруги вырастили троих прекрасных детей — Веронику, Елену и Сергея.

Если в Цильнинском районе разговор идет о семье Серебряковых, то у всех на устах: «Тот, который тренирует?» или «Те, которые шьют?» Татьяна Анатольевна поясняет: «Да, мы те, которые шьют. Шьем мы чувашские национальные костюмы».

СПРАВКА «СЧ» По данным переписи 2010 года в селе Новые Алгаши жили 874 человека. Более 90% из них по национальности чуваши.

Началось все с того, что младшая из дочерей, Лена, изъявила желание участвовать в областном конкурсе «Сарпике». Тогда и был сшит первый костюм. Позже были другие конкурсы, в которых участвовали дети Татьяны и Владимира — «Путене», «Чăваш ачи, сассуна пар!» и другие. Серебряковы начали получать заказы на пошив национальных костюмов. Заказы шли один за другим. И семья решила взяться за дело всерьез.

При поддержке районной администрации Серебряковы приобрели швейное оборудование — вышивальные машины, программное обеспечение. Лена, уже будучи студенткой Чувашского государственного института культуры и искусств, освоила программирование дизайнов вышивки. Вероника, старшая дочь, выпускница Чувашского государственного педагогического университета (факультет технологии), отлично владеет ручной чувашской вышивкой, прекрасно шьет. Не остается в стороне и Владимир Васильевич. Он после основной работы тоже вышивает на вышивальных машинах. Наряды, изготовленные мастерами из Новых Алгашей, пользуются спросом.

А сын Серебряковых Сергей пошел по стопам отца. С малых лет он любил заниматься спортом, после окончания школы поступил в Ульяновский физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва, увлекался биатлоном. После окончания учебы отслужил по призыву в армии, а потом пошел служить по контракту.

КСТАТИ

Любовь к шитью и вышивке к Серебряковым перешла от старших поколений. Как вспоминает Татьяна Анатольевна, дедушка, Туктар Халитович Сандркин, еще до начала Великой Отечественной войны подарил своей жене швейную машину. А потом бабушка передавала опыт швеи своей дочери — она шила платья и фартуки, очень много вышивала и вязала.