Чувашию посетил заместитель главкома Сухопутными войсками по вооружению

Генерал-лейтенант Виктор Лизвинский встретился с Главой Чувашии Олегом Николаевым, ознакомился с ходом организации мобилизационной работы в республике, поинтересовался поддержкой участников СВО и их семей, а также патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

«Действуем строго в соответствии с посылом Президента: полноценно и комплексно сопровождаем участников СВО и членов их семей, — сказал Глава Чувашии. — Приняты соответствующие решения о необходимых мерах поддержки. На базе наших учреждений соцподдержки работают координационные центры. Фонд развития «П?рле» консолидирует усилия предприятий, общественных организаций, всех активных и неравнодушных. В меру своих возможностей мы корректируем меры поддержки наших военнослужащих». Также было отмечено, что республика выполняет основные показатели плановых призывных кампаний.

В зоне особого внимания — жены и матери воинов, погибших на СВО. В этом вопросе важную роль играет Союз женщин Чувашии. Виктор Лизвинский позитивно оценил работу женского движения республики. В каждом муниципалитете созданы женские клубы, где регулярно проходят встречи. Реализован проект «Искусство ждать» Чувашского театра кукол и Благотворительного фонда Союза женщин Чувашии, поддержанный грантом Минэкономразвития республики.

Для патриотического воспитания детей и подростков используются в том числе и новые форматы. «У нас развито кадетское движение, начал работу центр «Воин», реализуются различные инициативы ДОСААФ. При этом главная цель — чтобы военная служба была именно почетной обязанностью каждого молодого человека», — рассказал Олег Николаев.

В 2024-м распахнет свои двери военно-исторический лагерь «Страна Героев». Как и в прошлом году, он примет 900 ребят. Под флагом «Страны Героев» летом этого года — не только наша республика, но и Марий Эл, Алтайский край, Ульяновская и Челябинская области. Напомним, «Страна Героев» — это сеть лагерей, организованных Российским военно-историческим обществом в рамках национального проекта «Культура».

Завоевал популярность и всероссийский фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов «На рубеже», который прошел в Чувашии в третий раз. Впервые его площадкой выступила территория близ мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском муниципальном округе, где проходил отрезок бывшего Казанского обвода. Главным мероприятием фестиваля стала реконструкция битвы Белорусской стратегической наступательной операции Красной Армии с кодовым наименованием «Багратион».

«Мы стараемся эффективно реализовывать задачи, поставленные главой нашего государства, по воспитанию патриотизма и укреплению обороноспособности страны», — заверил Глава Чувашии. Он поблагодарил гостя за внимание к республике и отметил, что советы генерал-лейтенанта будут приняты в работу.

Досье

Виктор Владимирович Лизвинский — российский военачальник, генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ по вооружению — начальник вооружения Сухопутных войск РФ.

Родился 8 ноября 1959 года в селе Киевка Лазовского района Приморского края. В 1982 году окончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище.

Повышал свое мастерство в Военной академии тыла и транспорта (1992), Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2001).

В разные годы нес службу в Прикарпатском, Северо-Кавказском, Приволжско-Уральском военных округах, Западной группе войск.

До назначения на нынешнюю должность был заместителем начальника Главного автобронетанкового управления, врио руководителя Департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны РФ.

Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», многочисленными медалями.