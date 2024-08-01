Два способа поступить в ЧувГУ в августе

Если не поступил на бюджет в июле

На вопросы интересующихся студентов и их родителей отвечает ректор Андрей Юрьевич Александров.

— Андрей Юрьевич, 3 августа завершается прием оригиналов аттестатов у поступающих на бюджет. Что же делать тем, кто не прошел по конкурсу, или не успел перекинуть документы на бюджетное отделение другого факультета, или вообще понял, что ошибся с выбором вуза?

— Мой ответ один — поступать. Это возможно даже в августе. Мы в Чувашском государственном университете предлагаем несколько возможностей для этого.

Первая — поступить на очное, очно-заочное, раньше оно называлось вечерним, или заочное отделение. Обучение здесь платное, но есть одно выгодное преимущество. Если сравнить стоимость обучения на очном и заочном отделении, то «заочка» окажется в разы дешевле — от 30 тыс. рублей в год. При этом и преподаватели, и учебные материалы, и лаборатории университета будут те же самые, что и у «очников», качество обучения не теряется. При соблюдении некоторых условий вуз может предоставить скидку на оплату обучения до 20%. Завершение приема документов на платное обучение — 20 августа 2024 года.

— На все факультеты можно поступить на очно-заочное и заочное обучение?

— Многие факультеты университета принимают абитуриентов на эти формы обучения, уточнить можно на сайте https://abiturient.chuvsu.ru в разделе Уровни — бакалавриат — платное обучение. Поступить могут:

ребята, недавно окончившие школу,

выпускники колледжей и техникумов,

взрослые люди с высшим образованием, которые хотят получить второе/третье высшее образование.

— Срок обучения на очно-заочном и заочном отличается от очного обучения?

— Выпускники школ будут учиться 5 лет на бакалавров и 6 на специалистов, абитуриенты с профессиональным образованием (СПО) могут учиться по ускоренной программе — 2 года 10 месяцев, а для второго высшего образования есть вариант и ускоренного образования, и индивидуального учебного плана. А еще формат дистанционного и смешанного обучения. Например, получить заочно второе высшее на юридическом факультете можно дистанционно, вообще не приезжая в университет.

— Я давно окончил школу, для поступления в вуз мне нужно будет сдавать ЕГЭ?

— Вступительные испытания для каждой категории абитуриентов разные. Выпускники школ предоставляют результаты ЕГЭ, при этом минимальный порог по баллам должен быть пройден. Абитуриентам с профессиональным образование (СПО) и высшим образованием достаточно пройти собеседование в форме тестирования по тем дисциплинам, которые предусмотрены при поступлении на выбранную специальность.

— Слышал, что стать студентом ЧувГУ теперь можно и после 9 класса, так ли это?

— Совершенно верно. Мы принимаем на программы среднего профессионального образования, или СПО, выпускников и 9, и 11 классов. При поступлении не требуются результаты ОГЭ и ЕГЭ, нет вступительных экзаменов. Достаточно предоставить аттестат, зачисление осуществляется по среднему баллу документа об образовании. И это вторая возможность получить образование. При этом не нужно терять целый учебный год, дожидаясь следующей приемной кампании. Программы среднего профессионального образования (или СПО) открыты с 2022 года. В этом году ЧувГУ принимает студентов по программам СПО на трех факультетах:

экономическом: «Экономика и бухгалтерский учет» и «Финансы»,

юридическом: «Юриспруденция»,

химико-фармацевтическом: «Фармация».

Обучение очное и заочное, платное — от 25 тыс. рублей. Документы на программы СПО принимаются до 15 августа. Однако при наличии свободных мест прием документов можем продлить до 26 сентября. А после СПО будет легче получить высшее образование в ЧувГУ — преподаватели и часть учебной программы будут уже знакомы, а получить высшее можно будет в более короткий срок.

— Андрей Юрьевич, благодарю за то, что вы поделились с нами такой полезной информацией.

— Хочу пожелать всем найти специальность по душе, а мы дадим вам хорошие знания и востребованные навыки. До встречи в Чувашском государственном университете!

Татьяна Петрова

Лиц. № 2276 от 19.07.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки