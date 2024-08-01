Музеи, тренировки и даже стрельба по тарелкам

Представители Чувашской Республики участвуют в военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец», которые пройдут в Пензе с 1 по 21 августа.

Команды разместились в Пензенском артиллерийском инженерном институте имени генерала армии А.В. Хрулева. Гвардейцев ждут экскурсии в планетарий и музей имени И.Н. Ульянова, посещение просветительской фотовыставки «Война с памятью», встречи с участниками СВО. Юноши будут активно заниматься спортом, строевой и огневой подготовкой (с полевым выходом). Также в программе есть занятия по стрельбе по тарелкам, имитирующим беспилотные летательные аппараты — это новшество сборов.

Торжественная церемония открытия состоится сегодня, 1 августа, и впервые — в центре Пензы, на набережной Суры, у монумента «Росток». В этом году для участников и гостей церемонии выступит легендарная авиационная группа «Стрижи».

Сборы пройдут в Пензенской области в десятый раз и, по словам организаторов, станут масштабнее, чем раньше — всего участвует 16 команд. Кроме регионов Приволжья, представлены Донецкая Народная Республика и Запорожская область.

Общественный проект ПФО «Гвардеец» реализуется под патронажем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Публикуется в рамках проекта «Главное слово — Родина», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии