Хроника пожаров: виноваты и взрослые, и дети

В выходные у пожарных всегда хватает работы — горят то дачи, то бани.

Утром 27 июля спасателям пришлось бороться с огнем в подворье 35-летнего жителя деревни Сосновка Ибресинского округа. Пожар повредил жилой дом и уничтожил баню. И это не единственная парилка, пострадавшая от огня, — в выходные дни в республике бани горели еще трижды: в Чебоксарах, в вурнарской деревне Азим-Сирма и в деревне Большие Абакасы того же Ибресинского округа.

Неосторожность дачника при курении задала новых хлопот пожарным — в субботу днем в Чебоксарах загорелся дом в садоводческом товариществе «40 лет Победы». От огня пострадали внутренняя отделка и кровля кирпичного строения, сообщают в пресс-службе МЧС по Чувашии.

Причиной еще одного пожара в столице по предварительной версии стала детская шалость с огнем. В воскресенье вечером загорелась обшивка фасада торгового дома, расположенного по улице Богдана Хмельницкого, 97. Пожарные сбили пламя уже через 10 минут. В результате ЧП повреждены часть стены здания и пластиковое окно.